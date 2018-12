Alberto Urso mostra il fisico, Tish gelosa: reazione a sorpresa della cantante di Amici

Amici 18 news, Tish gelosissima di Alberto Urso: lui mostra il fisico su Instagram!

La foto del fisico di Alberto Urso di Amici 2019 ha scatenato infiniti commenti su Instagram! A sorpresa, il cantante lirico ha mostrato petto e bicipiti mentre sorseggia una tazza di caffellatte, proprio come se fosse uno dei tanti influencer che pullulano sul famoso social network. Lo scatto ha entusiasmato le fan (e non sono poche), che gli hanno fatto complimenti di ogni sorta, anche se qualcuna ha fatto ben notare che sarebbe meglio non mostrare i muscoli considerato che Tish potrebbe ingelosirsi. Ma è davvero così? O alla cantante non interessa nulla di tutto questo? Beh, dal commento che ha scritto sotto allo scatto si capisce tanto… tantissimo!

Foto muscoli di Alberto Urso, i commenti dei fan fanno capire molto

Dopo le dediche speciali scritte durante queste vacanze, adesso abbiamo avuto nuovamente conferma della gelosia di Tish. Il suo commento non è tardato ad arrivare! A pochi minuti dalla pubblicazione della foto di Alberto di Amici 18, Tish ha detto la sua. Questa è stata la didascalia del cantante lirico: “Non c’è niente di meglio di una tazza di caffellatte per iniziare al top la giornata!”. E le sue sostenitrici hanno ironizzato dicendo che per iniziare alla grande una giornata basterebbe solamente una foto del suo fisico al giorno! Alberto si sta divertendo, Tish un po’ meno: “Ma oh!”. Immediatamente i fan della coppia hanno scritto: “Lei è gelosa, eh!”; “Eccola, la gelosona”; “Alberto, lei è gelosa assai!”.

Concorrenti Amici di Maria De Filippi: i segreti e le ultime notizie

Tish ha dimostrato di essere gelosa in diverse occasioni. Con Alberto Urso va comunque tutto a gonfie vele. Ultimamente si sta parlando anche della vita privata di altri concorrenti di Amici 2019: ci si sta chiedendo se Jefeo si sia fidanzato con un’allieva della scuola mentre Marco Alimenti ha lasciato tutti senza parola con una foto molto particolare che riguarda il suo passato.