Benedetta Mazza cambia look: nuovo taglio e colore per il 2019 (Foto)

Il nuovo look di Benedetta Mazza nel 2019: ecco la foto di taglio e colore

Benedetta Mazza ha deciso di cambiare qualcosa per il 2019. Ha in mente di buttarsi in nuove esperienza, di attuare importanti cambiamenti e, per iniziare, ha deciso di colorare di rosa alcune ciocche della sua chioma. Anno nuovo e colore di capelli nuovo, per la Mazza, che si sente rinata dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Grazie a questo reality show, ha imparato a osare di più e infatti la Benedetta di qualche mese fa non avrebbe mai e poi mai deciso di tingere di rosa i suoi capelli. Una scelta, questa, che ha sorpreso i suoi fan, dato che, ogni volta che una donna apporta delle modifiche al proprio look, un cambiamento di rilievo è vicino!

Nuovo taglio e nuovo fidanzato? Con Stefano Sala solo un’amicizia… forse!

C’è chi pensa che il nuovo taglio di Benedetta Mazza abbia qualcosa a che fare con Stefano Sala: c’è chi ha chiesto, sotto alla sua foto di Instagram, se lui c’entri qualcosa con la sua ultima decisione. Continuano a frequentarsi da amici o da fidanzati? Benedetta Mazza preferisce non dare un nome preciso al loro rapporto. C’è grande affetto a legarli. Niente di più, niente di meno. Lo stesso affetto c’è anche tra lei e Jane Alexander, alla quale ha dedicato uno struggente messaggio.

Benedetta Mazza, news dopo il Grande Fratello Vip

A proposito di Jane e di messaggi importanti: l’attrice adesso ha fatto una confessione sul suo passato a Elia Fongaro. Benedetta, invece, preferisce mantenere i suoi segreti tutti per sé. Continua infatti a essere molto riservata. Lo stesso vale per Walter Nudo, che però ha recentemente scritto delle parole che hanno fatto sorgere dei dubbi sulla sua vita privata. Non mancheranno mai le notizie su questi ex concorrenti del Gf Vip 3 perché trovano sempre il modo di far parlare di loro!