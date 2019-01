Walter Nudo, cosa è successo dopo il Gf Vip? “Non sono come me li aspettavo”

Walter Nudo dopo Grande Fratello Vip: le novità sul vincitore della terza edizione

Walter Nudo non si sarebbe mai aspettato di trionfare al Gf Vip. Ma com’è cambiata la sua vita dopo questa intensa esperienza televisiva? Grazie al reality show di Canale 5, ha avuto la riconferma di avere dei figli fantastici, che staranno sempre dalla sua parte, ma anche che sua moglie nutre ancora un forte sentimento nei suoi confronti. Un’esperienza che lo ha arricchito molto, umanamente parlando. La sua felicità è raddoppiata grazie al Grande Fratello Vip, anche perché ha conosciuto delle persone che gli sono entrate nel cuore: tra queste c’è senza dubbio Andrea Mainardi, lo chef che si è piazzato al secondo posto.

Il significativo messaggio di fine anno scritto da Walter Nudo

“Ciao ragazzi, eccoci nel 2019! Ricordo quando avevo 20 anni e si fantasticava sugli anni 2010… 2020! Pensavamo che sarebbero stati anni così lontani, futuristici, anni in cui la gente avrebbe volato più che camminato! Ed ora ci siamo. Eccoli qua! Non sono forse come me li aspettavo, ma forse il bello della vita è proprio questo: è tutta una sorpresa”. Questo è stato il messaggio scritto da Walter Nudo a Capodanno. Ha il cuore ricolmo di gioia e il Gf Vip gli ha permesso di avere delle conferme per lui molto importanti. Conferme che hanno avuto anche Giulia e Silvia Provvedi che, dopo gli ultimi avvenimenti, hanno deciso di dare una svolta alle loro vite!

Walter Nudo è ritornato dalla moglie? Vita privata top-secret

Walter Nudo preferisce non parlare della sua vita privata. Non sappiamo, infatti, se ci sia stato un importante riavvicinamento con sua moglie o se abbia deciso di trasferirsi definitivamente in Italia. Mentre invece sappiamo tutto quello che fanno Jane Alexander ed Elia Fongaro. Non sono in crisi – assolutamente no – ma c’è chi è pronto a scommettere che l’ex velino lascerà presto l’attrice perché farebbe tutto parte di un copione!