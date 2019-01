Elia e Jane: non è vero amore? “Lui la molla”, l’attrice chiarisce tutto

Duri attacchi a Jane ed Elia: cosa sta succedendo alla coppia del Grande Fratello Vip?

Non mancano mai le critiche rivolte a Elia Fongaro e Jane Alexander. Nonostante alcune siano davvero velenose, l’attrice non si stanca mai di rispondere. Vuole chiarire a tutti che il suo amore con Elia è autentico. C’è chi crede a questa, chi no e chi è ancora scettico. Sanno solo loro quello che provano l’una per l’altro. Bisogna ammettere che passano tanto tempo insieme e che hanno dimostrato più volte di nutrire un sentimento reciproco (e non solo al Gf Vip), che cresce sempre di più. Tra i loro progetti futuri c’è anche quello di convivere: una scelta, questa, che non farebbero mai due persone che non si amano. Ma numerosi detrattori non credono minimamente al sentimento provato da Elia nei confronti di Jane…

Elia Fongaro non ama Jane Alexander? Le critiche all’ex velino

Jane ed Elia hanno fatto delle scelte importanti negli ultimi giorni e sono riusciti a festeggiare il loro primo Capodanno insieme circondati dall’amore e dall’affetto dei loro amici. La Alexander ha approfittato del magico momento per fare una dedica romantica al suo fidanzato: “Sei un uomo meraviglioso, premuroso, divertente, con delle fossette che farebbero sciogliere un iceberg. Sei intelligente, intuitivo, bello come il sole e sensuale da morire. Ed io questo 2019 l’ho cominciato con te”. Una didascalia, questa, della loro ultima foto di coppia. Una didascalia che ha ricevuto tanti commenti positivi, ma anche una vagonata di critiche, come questa: “Non credo minimamente a lui. Ha avuto simpatia per lei nella Casa e si è trovato in mezzo a qualcosa a cui neanche lui credeva. Poi per facciata, per convenienza, ha continuato. Sfrutta il momento e poi la molla”.

Jane Alexander chiarisce la sua storia con Elia Fongaro

La risposta di Jane Alexander non è tardata ad arrivare: “Io gli credo e penso che basti questo. Ti auguro uno splendido 2019”. Sta ricevendo numerose critiche anche un’altra coppia nata al Grande Fratello Vip (ma durante la seconda edizione), quella formata da Cecilia e Ignazio: a qualcuno non è piaciuto quello che hanno fatto durante le loro vacanze natalizie… E sempre dal Gf Vip con furore, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno fatto impazzire tutti i fan con una foto in cui sono vestiti da sposi! Matrimonio vicinissimo?