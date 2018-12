Luca e Ivana, matrimonio in vista? La coppia fa sognare tutti così (Foto)

Ivana e Luca sposi molto presto? Una foto importante per la modella

Ivana Mrazova e Luca Onestini continuano ad amarsi. Il sentimento cresce di giorno in giorno e arriverà quel momento in cui decideranno di fare il grande passo… E se quel momento fosse vicinissimo? Sta facendo tanto chiacchierare la foto pubblicata da Ivana attraverso una Instagram stories in cui indossa un candido vestito da sposa e bacia con passione suo “marito”. Tra i momenti più belli del 2018, la modella ricorderà quello della sfilata Tutto sposi, durante la quale ha provato l’emozione di avere un vero abito da sposa. Lei sarebbe anche pronta a convolare a nozze… Luca, invece? Non ha parlato poi molto di matrimonio dal giorno in cui hanno deciso di essere una coppia, ma di una cosa è davvero sicuro: ama perdutamente la sua fidanzata!

Capodanno di Ivana e Luca: le ultime notizie sulla coppia

“Spero che vi sia piaciuto ricordarvi i bei momenti di quest’anno, che è stato bellissimo per me – ha scritto Ivana Mrazova su Instagram –. E grazie a tutti voi che ci siete. Voi siete presenti ogni giorno. Vi voglio bene”. Luca e Ivana passeranno il Capodanno insieme, proprio come Cecilia e Ignazio (con loro ci sarà un amico speciale!): due coppie nate durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip che continuano a resistere a tutto e a tutti. Invece è cambiata molto la vita di una delle ex concorrenti del Gf Vip 2, quella di Giulia De Lellis (la miglior amica di Ivana): attualmente sta insieme a Irama, anche se ultimamente si è punzecchiata parecchio col suo ex Andrea Damante!

Il messaggio di fine anno di Luca Onestini

Ivana ha deciso di ricordare il 2018 pubblicando i momenti più belli vissuti insieme a Luca; quest’ultimo, invece, non ha condiviso nulla ma ha fatto a tutti degli auguri speciali: “Ultime ore del 2018. Non mi interessa mostrare gli avvenimenti più importanti per me di quest’anno perché io li ho impressi benissimo nella mia mente e a mio avviso pubblicarli è solo auto-celebrazione. Detto ciò, invece ci tengo a farvi i più sinceri auguri. Trovate una persona che vi faccia sorridere il cuore e, se l’avete già, beh… tenetevela stretta”.