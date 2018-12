Andrea Damante e Giulia De Lellis, lui la ignora divertendosi con Ignazio Moser

Andrea Damante risponde a Giulia De Lellis? La reazione dell’ex tronista

Cosa sta succedendo a Giulia De Lellis e Andrea Damante? Dopo l’ultima intervista di quest’ultimo e le frecciatine della fashion blogger lanciate attraverso Instagram, molti si sono chiesti se avranno mai un confronto diretto. Ci dispiace deludere tutti, ma Andrea ha deciso di non proferire parola sulle dichiarazioni di Giulia sul presunto tradimento che avrebbe subìto. C’è chi si aspettava almeno una Instagram stories in cui l’ex tronista di Uomini e Donne smentiva tutto, chi invece si è immaginato una risposta dura da parte sua. E invece non è successo nulla di tutto ciò. Sì, Andrea Damante ha risposto. Ma a modo suo! In una delle sue serate in discoteca, durante le quali fa ballare tutti con la sua musica.

Andrea Damante e Ignazio Moser, divertimento senza fine

C’è stato persino un momento in cui i fan dell’ex coppia avevano creduto che potesse esserci un ritorno di fiamma a seguito della pubblicazione di una particolare foto da parte di Andrea Damante… Un sogno, questo, irrealizzabile, soprattutto dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore. Il deejay ha deciso di non creare ulteriori polemiche e non ha pensato minimamente a Giulia De Lellis, divertendosi con Ignazio Moser. Insieme hanno animato una serata. Con loro, Cecilia Rodriguez, che ha passato tanto tempo insieme ai due amici. L’avete vista con quel taglio di capelli che ha fatto tanto chiacchierare?

Giulia e Andrea news: confronto diretto in vista del 2019?

Chissà se Ignazio e Cecilia avranno parlato col bel Damante di quello che ha fatto intendere Giulia De Lellis sul tradimento. Vi ricordiamo che la coppia ha un legame molto stretto sia con Andrea sia con Giulia. Dopo il duro attacco, la De Lellis è proiettata sui festeggiamenti di Capodanno, durante i quali non mancherà Irama. Su di loro, Karina Cascella ha dato una conferma importantissima!