Giulia De Lellis e Irama news, Karina Cascella dà una conferma importante

Irama e Giulia De Lellis ultime notizie: il commento di Karina Cascella sulla nuova coppia

Non mancano mai le notizie su Irama e Giulia De Lellis. Ormai non ci sono più dubbi: sono una vera coppia e nemmeno a Natale si separeranno. Nell’ultimo mese li abbiamo visti spesso insieme: Giulia è stata presente a quasi tutti i concerti del rapper, tempestando i suoi video di cuoricini. L’amore è sbocciato e non appassirà nel giro di pochi mesi. Anche Karina Cascella – la famosa opinionista dei programmi televisivi di Mediaset – è di questo parere. Ha sempre stravisto per la fashion blogger e ogni volta che ne ha l’occasione ne parla positivamente.

Karina Cascella dà una conferma importante su Giulia e Irama: il messaggio che piace ai fan

Adesso alcuni follower le hanno chiesto che cosa pensa della storia di Giulia e Irama; questa è stata la risposta della Cascella: “Che sono giovani, belli e che si amano! Li adoro!”. E, aggiungiamo noi, Giulia De Lellis non ha alcun dubbio sulla sua relazione col rapper, nonostante una foto di Andrea Damante abbia fatto impazzire i fan dell’ex coppia di Uomini e Donne!

Il Natale di Giulia De Lellis e Irama e quello della grande famiglia di Karina Cascella

Giulia De Lellis e Irama passeranno sicuramente il Natale insieme. Come del resto Karina Cascella, che ha così spiegato durante una sua Instagram stories: “Passeremo il Natale tutti insieme. Max, io, Salva, Ale, Ginni e tutti i nostri amici e parenti. Saremo tutti uniti come sempre. Mi dispiace pensare che alcuni bimbi debbano trascorrere le festività divisi tra i due genitori e capisco che a volte sia necessario. Ma io non potrei mai stare a Natale senza mia figlia”. E invece Giulia e Irama trascorreranno il 25 dicembre in quella casa che avrebbero scelto per convivere?