Giulia De Lellis in lacrime lascia Verona: convivenza con Irama confermata?

Giulia De Lellis piange su Instagram: le lacrime lasciando Verona

Una Giulia De Lellis in lacrime ha appena raccontato ai fan cosa sta succedendo oggi. Non è stata una giornata leggera anzi pare sia stata piuttosto carica di emozioni, sicuramente nostalgiche e di affetto. Come ben saprete, in questo periodo c’è in ballo una convivenza di Giulia e Irama e non si parla di altro. La partecipazione del cantante a Sanremo 2019, che abbiamo appreso ieri sera, potrebbe aver spostato per un attimo l’attenzione su di lui, ma il gossip oggi torna prepotentemente di loro grazie ai video della De Lellis pubblicati tra le stories. Ma perché Giulia ha pianto su Instagram? Ve lo spieghiamo subito!

Giulia De Lellis in lacrime lasciando Verona: non tornerà più?

Proprio pochi minuti fa, Giulia in lacrime su Instagram ha raccontato: “Ciao ragazzi. Allora scusate per l’assenza. Sono a Verona. Ho pianto tantissimo, non so se si vede. Ho salutato Verona, ho salutato i miei amici. E sto andando a Roma per festeggiare il Natale”. Salutare gli amici per tornare a casa dalla famiglia, che ha conosciuto Irama, potrebbe essere emozionante senz’altro, ma perché piangere se per esempio dovesse tornare per Capodanno o a gennaio? E soprattutto, perché dire di aver salutato Verona? Forse sono saluti diversi da quelli che si fanno quando si torna a casa per Natale, per pochi giorni. Insomma, Giulia ha lasciato la sua casa a Verona per iniziare una convivenza con Irama?

Giulia De Lellis: “Verona è la mia città”

A chiarire tutto è stata proprio l’influencer con un ulteriore video poco dopo: “Eh ragazzi penso voi abbiate frainteso. Sto tornando a Roma per andare dalla mia famiglia per Natale. Tornerò a casa mia a Verona molto presto, perché Verona è la mia città”. E allora perché le lacrime? “Sì lo so sono un po’ patetica e esagerata, però ho salutato i miei amici. Un po’ di malinconia, il Natale. […] Ho avuto un attimo così”. Insomma Giulia ha chiarito che continuerà a vivere a Verona, ma a noi il dubbio, seppure minimo, un po’ rimane. E se avesse solo voluto confondere le acque, accorgendosi di aver svelato forse troppo? Tutto può essere.

Giulia De Lellis e Irama, convivenza confermata o no?

In ogni caso, è probabile che i due abbiano deciso di andare a convivere e la scelta della città potrebbe ricadere su Milano, la città del cantante. Per il momento Giulia ha chiarito che continuerò a vivere a Verona, ma chissà. Giulia non nasconde di essere innamorata e non la spaventa la convivenza. Anche con Andrea Damante è andata a convivere molto presto dopo Uomini e Donne, proprio a Verona. In questa città ha voluto vivere anche dopo Andrea. Casualità vuole che entrambi adesso potrebbero lasciare Verona. Il Dama ha preso casa proprio a Milano e potrebbe incontrare Giulia e Irama insieme nei locali, qualora la convivenza fosse davvero alle porte.