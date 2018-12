Giulia De Lellis pazza di Irama, un gesto d’amore nella notte: la coppia è felice

Giulia e Irama news, la coppia sempre più innamorata

Ancora notte di coccole per Giulia De Lellis e Irama. Continua la storia d’amore tra l’ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne, ora imprenditrice digitale, e il cantante che ad Amici ha conquistato i cuori di ragazzi e ragazze. Giulia e Irama sono apparsi felici in una bellissima foto pubblicata da lei su Instagram dopo una serie di stories in cui la De Lellis riportava alcune delle frasi più belle delle canzoni del suo amatissimo cantante. Abbiamo come l’impressione tuttavia che abbia condiviso queste canzoni non solo per pubblicizzare l’album Giovani ma anche perché alcune probabilmente rispecchiano il suo stato d’animo.

Giulia De Lellis pazza di gioia: l’ex di Damante ha ritrovato il sorriso con Irama

In effetti Giulia ha riportato frasi come “Allora resta…”, “Sai che ne ho bisogno…”, “Anche se brucia un taglio passa lo so”, “No che non ti dico cosa provo!”, “Il cielo in questa stanza sembri te”, “Mi prenderò io cura di te”, “Raccoglierò la pioggia dagli occhi tuoi”, “Se non ti alzi quando cadi mai nessuno qui ti aiuterà!”. Tutte frasi che hanno un senso ben preciso, non trovate? Dopo averle pubblicate Giulia ha postato una foto sua e di Irama che potete vedere in apertura dell’articolo: le loro facce sono l’una sopra all’altra e sullo scatto si legge #ridammilcuore, hashtag che non ha certo bisogno di spiegazioni, no? Un po’ come la scorsa notte quando le coccole notturne dei due piccioncini mandarono in visibilio i fan.

