Cecilia e Ignazio, Capodanno tra amore e amici: Andrea Damante sempre con loro

Capodanno Ignazio e Cecilia, ultime notizie sulla coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una cosa sola. A Capodanno non si separano: hanno deciso di passare l’ultimo dell’anno insieme ai loro amici più grandi. Fino a pochi minuti fa, hanno pubblicato delle Instagram stories assieme ad Andrea Damante, una persona che entrambi ritengono importante. Soprattutto Ignazio. L’ex ciclista condivide molti momenti con lui, anche gli ultimi: la loro vicinanza ha però mosso delle critiche, visto che Ignazio si considera anche amico di Giulia De Lellis e, secondo i fan di quest’ultima, non avrebbe dovuto passare del tempo né con lui né con la fashion blogger considerati gli ultimi avvenimenti.

Cecilia e Ignazio news, Andrea Damante presente il 31 dicembre

Andrea Damante non ha voluto dare troppa importanza alla polemica scoppiata sul presunto tradimento ai danni della De Lellis e ha preferito divertirsi proprio con Ignazio! Stanno trascorrendo insieme anche il 31 dicembre ma, poco prima della mezzanotte, pare che Andrea dovrà volare ad Agrigento per animare una serata. Raggiungerà Cecilia e Ignazio dopo aver fatto ballare un numero spropositato di persone?

Un nuovo anno per Ignazio e Cecilia: l’amore continua ed è più forte di prima!

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno reso noti diversi momenti della loro vigilia di Capodanno tramite Instagram. Abbiamo persino visto il loro dolce risveglio: Cecilia gli ha accarezzato i capelli mentre lui dormiva sul suo petto. Tra non molto si uniranno con gli amici per passare una serata esplosiva! Chissà se Cecilia Rodriguez riproporrà quel look che ha fatto tanto chiacchierare… Un altro anno insieme. Quello di Ignazio e Cecilia. Un anno carico di emozioni, di nuovi progetti lavorativi e di amicizie che diventano via via sempre più solide. L’altra Rodriguez (Belen) passerà invece un Capodanno da single, con gli amici di sempre, anche se non è ancora pronta ad affrontare i suoi ultimi problemi!