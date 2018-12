Belen Rodriguez, difficoltà nel 2019: preoccupata per il nuovo anno? Il messaggio

Belen Rodriguez news 2019: il messaggio della showgirl sull’anno nuovo

Belen Rodriguez, volete o nolente, è sempre al centro delle notizie di gossip. Ora per una presunta storia d’amore, ora per dei messaggi pubblicati tramite social, la showgirl argentina trova sempre il modo per far parlare di sé. Alcune volte anche senza farlo di proposito. Quello che adesso sta facendo chiacchierare è la sua ultima Instagram stories, durante la quale ha parlato del suo 2019: il nuovo anno è vicinissimo e Belen, come tutti, ha dei buoni propositi, anche se è convinta che dovrà affrontare altre difficoltà. Ci saranno, per lei, dei momenti piacevoli (ha sempre il tenerissimo Santiago nella sua vita!) ma forse qualche nuovo fidanzato la deluderà e qualche problema le farà perdere la pazienza.

Il 2019 di Belen Rodriguez: le nuove difficoltà la preoccupano?

Su Instagram ha pubblicato il bigliettino del biscotto della fortuna: “Supererete molte difficoltà con grande maestria”. Una previsione del 2019, questa, che ha fatto ridere la showgirl. Perché? Non crede che sarà proprio semplicissimo superare i problemi che dovrà affrontare il prossimo anno e infatti ha commentato così: “Facciamo che ci credo”. Non vuole illudersi troppo. Sarà certamente un anno intenso come gli ultimi e non mancheranno nuove emozioni da vivere. Magari ci sarà anche spazio – e tempo soprattutto – per un amore da favola?

La felicità di Belen Rodriguez anche per il nuovo anno: famiglia e Santiago

Belen Rodriguez sta comunque trascorrendo delle splendide vacanze natalizie con la sua famiglia: recentemente ha pubblicato una foto con Jeremias e Cecilia (avete visto l’ultimo cambio di acconciatura di quest’ultima?) e sono onnipresenti, nella sue Instagram stories, i video del piccolo Santiago De Martino, che dimostra di essere sempre felice e sorridente assieme alla mamma. Tenendo stretto Santiago, Belen non sa cos’altro potrebbe chiedere di più bello dalla vita… e, se anche il 2019 non dovesse essere un anno strabiliante, avrà sempre suo figlio a renderle straordinarie le giornate!