Jane e Elia, grandi emozioni per la coppia del Gf Vip: “Non so se merito questo”

Elia e Jane news dopo Grande Fratello Vip: dediche speciali della coppia

Elia Fongaro e Jane Alexander hanno sorpreso tutti. Sì, perché dopo l’esperienza televisiva, in pochi hanno scommesso sulla loro storia. E invece i due si amano e hanno in serbo tanti progetti importanti per il futuro. Non si parla né di matrimonio né di figli, ovviamente. È troppo presto. Ma entrambi desiderano un futuro insieme, una relazione che possa durare da oggi fino a cento anni. Jane riceve conferme continue da parte di Elia: è lui l’uomo che vuole al suo fianco; Elia, dal canto suo, rimane costantemente incantato dal fascino e della forza dell’Alexander. Una coppia del Gf Vip compatta, che ha dovuto affrontare sin da subito problemi di rilievo. Tutti ottimamente risolti.

Il messaggio di Jane Alexander a Elia Fongaro: il ragazzo senza parole

Un periodo molto particolare per Jane Alexander: ha ricevuto un messaggio struggente da Benedetta Mazza e adesso una dedica strappalacrime da parte del fidanzato. Jane non avrebbe mai creduto che l’esperienza al Grande Fratello Vip avrebbe potuto regalarle amore e vere amicizie, come ha spiegato lei stessa su Instagram: “Sono stati due giorni intensi e meravigliosi. Sono una donna che ha compiuto 46 anni e non era così felice da tanto. Se me lo avesse chiesto qualcuno tempo fa, avrei avuto paura alla sola idea. Ma ora no. E sì, ho un uomo pazzesco accanto. E sì, lo è davvero, non solo come potete immaginare voi, ma in modi che io mai avrei potuto nemmeno sognare”. L’attrice si sente una donna nuova, che non teme niente e nessuno: “Ma non è solo questo. È essere sicura di me finalmente, non avere timore di non essere giusta, di sbagliare, di essere poco o addirittura nulla. Allora si vede che me lo merito. Ora sì. Quindi daje Jane! Me lo dico anche io. Forza e coraggio. E sorridi sempre. Che così li confondi”.

Elia risponde a Jane: la dedica che piace ai fan

Un profondo cambiamento è avvenuto anche nelle vite di Giulia e Silvia Provvedi, che hanno fatto delle scelte precise, proprio come quelle di Jane Alexander, che adesso vive ogni giornata con grande intensità e assieme al suo Elia. Quest’ultimo l’ha ringraziata per tutto quello che fa per lui: “Wow! Sono qui accanto a te, ma leggere questo post mi riempie davvero il cuore e mi emoziona. Non so se mi merito tutte queste belle parole, ma io, a modo mio, ho fatto tutto il possibile per rendere questo giorno speciale”. Sembra invece che ci siano già degli alti e bassi tra Francesco Monte e Giulia Salemi a causa della gelosia dell’ex tronista di Uomini e Donne.