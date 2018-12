Benedetta Mazza, struggente dedica a Jane: “Amo quando ridiamo e piangiamo”

Benedetta Mazza e Jane Alexander, come si è evoluta la loro amicizia dopo il Gf Vip

Alcune amicizie nate al Grande Fratello Vip 2018 durano ancora. Quest’ultima è stata senz’altro l’edizione in cui sono scoppiati meno litigi e meno “casi”, quella in cui i legami si sono rafforzati giorno dopo giorno e sono rimasti solidi anche una volta terminata l’esperienza in TV. Benedetta Mazza e Jane Alexander, per esempio, sono due vere amiche, che colgono sempre l’occasione per passare del tempo insieme. Certo, gli impegni lavorativi non permettono alle due di vedersi tutti i giorni, ma ogni volta hanno un pensiero speciale l’una per l’altra. Come quello più recente. Benedetta ha scritto uno struggente messaggio per l’attrice sul suo profilo Instagram, mandando in visibilio tutti i suoi follower.

La dedica di Benedetta Mazza a Jane Alexander

Dopo aver scoperto la verità sull’occhio di Jane Alexander, adesso non possiamo evitare di parlarvi della speciale dedica che Bendetta ha fatto alla sua amica. La loro amicizia è indissolubile e lo si capisce perfettamente da queste semplici – ma così dense di significato – parole: “C’è che adoro quel tipo di sorriso che ti porti appresso da un po’, c’è che hai l’anima di un pirata nel corpo di una ballerina, che ha due occhi che non sanno solo vedere ma hanno imparato a guardare”. Parole, queste, scritte dopo la sorpresa di Elia Fongaro a Jane Alexander. Benedetta ha anche ricordato i bei momenti trascorsi insieme al Gf Vip 3: “Amo quando ridiamo insieme, ma soprattutto quando abbiamo pianto insieme perché sai prenderti cura delle ferite e non approfitti delle debolezze. Sei limpida e forte. Sei amica e cuore”.

La risposta di Jane Alexander che piace ai fan

Queste le parole conclusive: “Ti adoro, Jane. E spero di incontrarti in altre cento vite. I love you, sister”. Jane, ovviamente, le ha risposto: “You are me and I am you. Amica mia per tutte le vite”. È successo tutto questo mentre è scoppiata una polemica sulla grande gelosia di Francesco Monte nei confronti di Giulia Salemi. Segnale, questo, che gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip faranno ancora tanto parlare di loro e che le sorprese (belle e brutte) non mancheranno mai!