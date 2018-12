Elia e Jane news, l’attrice senza parole su Instagram: il gesto d’amore inaspettato

Jane Alexander senza parole per Elia Fongaro: sorprese e dediche d’amore in un giorno speciale

Elia Fongaro e Jane Alexander fanno sul serio! Qualora ci fosse ancora qualcuno con dei dubbi su questa coppia, dovrà farseli passare. Dopo il Grande Fratello Vip 2018 tutto procede per il meglio tra loro. Vivono serenamente la loro quotidianità, sono uniti e innamorati e potrebbero pensare a dei progetti futuri insieme. Per il momento sono fidanzati a distanza, per così dire: lui vive a Milano, mentre Jane ha appena trovato casa a Roma. Non è detto che un domani non possano riunirsi sotto lo stesso tetto, magari nella Capitale. Ma oggi è un giorno speciale, è il compleanno di Jane e per lei è stata una giornata da ricordare! La sorpresa di Elia infatti l’ha lasciata letteralmente senza parole.

Elia Fongaro, la sorpresa per il compleanno di Jane Alexander

Nel bel mezzo della notte Elia ha pubblicato un video tra le storie di Instagram che sicuramente risale a oggi pomeriggio. Nel video in questione si vede Elia arrivare a sorpresa da Jane: l’ha raggiunta mentre era insieme a suo figlio Damiano, che probabilmente era al corrente della sorpresa. Appena lo ha visto, Jane è rimasta letteralmente senza parole! Ha posato a terra ciò che stava tenendo tra le mani e a bocca aperta ha guardato per qualche secondo Elia, come se si aspettasse che da un momento all’altro potesse sparire. E invece era tutto vero, Elia era proprio lì davanti a lei, arrivato a Roma per festeggiare il suo compleanno. Jane si è gettata al collo del fidanzato e c’è stato un lungo abbraccio! La sorpresa è più che riuscita, non c’è che dire.

Elia e Jane news, la coppia sempre più affiatata dopo il Gf Vip

Elia ha anche pubblicato una bella foto di coppia dopo la mezzanotte per augurare buon compleanno alla sua amata, a cui ha dedicato queste bellissime parole: “A te che sei arrivata come un faro nella mia Vita. #raraepreziosa”. La risposta di lei? “Oh Elia… Io sono tanto felice”, insieme a sei cuori rossi. La coppia non smette di sorprendere, va detto. Già a Natale c’erano state delle bellissime dediche d’amore fra loro. Insomma, sembra chiaro che i sentimenti fra i due siano nati all’improvviso e stiano crescendo col tempo, ma si stanno mostrando forti e veri. Elia e Jane stanno insieme da più di un mese, hanno festeggiato il primo traguardo proprio pochi giorni fa, e hanno intenzione di stare insieme a lungo.