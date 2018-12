Jane Alexander verità sull’occhio, problema più serio: confessione dopo gli insulti

Cosa è successo all’occhio di Jane Alexander? L’attrice ha spiegato precisamente che problema ha

Jane Alexander ha finalmente confessato cosa è successo al suo occhio. L’abbiamo vista negli ultimi giorni – anche alla finale del Grande Fratello Vip – con una benda. In molti pensavano che si trattasse di una parte essenziale del suo stile e qualcuno si è spinto anche oltre, sparandole a raffica parole poco carine. Jane, però, ha un problema serio, che a poco a poco sta cercando di risolvere. Non si tratta semplicemente di una congiuntivite – come tanti hanno sostenuto senza essere minimamente vicini alla verità – ma di un problema di cui ha voluto parlare direttamente lei.

Insulti per Jane Alexander! La confessione su Instagram per far tacere i suoi detrattori

All’ennesimo detrattore che le ha detto come fa a sentirsi bene con una stupida benda sull’occhio, Jane Alexander ha raccontato su Instagram la verità sul problema che purtroppo l’ha colpita: “Ho una lesione alla cornea”. Una notizia, questa, successiva allo strano messaggio che ha scritto Elia Fongaro su di lei. La coppia del Gf Vip 2018 sta continuando a fare molto chiacchierare, dimostrando che, oltre ai pettegolezzi, c’è di più! Un amore vero.

Jane Alexander ha trovato casa: la raggiungerà anche Elia Fongaro?

Dopo aver spiegato perché porta una benda sull’occhio, Jane ha spiegato di aver trovato casa (quella che non hanno trovato Francesco e Giulia, che preferiscono stare lontani): “Oggi ho visto una casa che mi piace. Vediamo come va. Se è destino sarà mia, altrimenti c’est la vie. Come è stato oggi per il termosifone che mi ha letteralmente inondata di acqua a fiotti tipo cascate del Niagara. Giuro: mai vista una cosa del genere”. Chi non vuole cambiare casa è Stefano Sala, che ha intenzione di ritornare dalla sua Dasha mentre Benedetta ha scritto un messaggio particolare dopo aver capito la scelta del modello.