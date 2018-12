Benedetta Mazza si spinge oltre: dedica d’amore a Stefano? Sorpresa nella notte

Benedetta e Stefano dopo Gf Vip 2018: è solo amicizia?

Che tipo di rapporto hanno deciso di avere Stefano Sala e Benedetta Mazza? Tra loro c’è solo amicizia. Nient’altro che amicizia. Ma l’ultima frase scritta da Benedetta tramite una Instagram stories ha fatto scatenare i suoi fan, convinti che la ragazza voglia fare di tutto pur di conquistare Stefano. Ma la verità è un’altra: Benedetta si è messa l’anima in pace, sa che non potrà avere il bel modello tutto per sé perché quest’ultimo ha deciso di scegliere Dasha e di passare tutta la vita con lei.

La strana frase di Benedetta Mazza scritta nella notte

La frase che ha fatto esplodere il gossip su Stefano e Benedetta è la seguente: “Love you to the moon and back”. Molti hanno subito pensato che, con questa frase, Benedetta avesse confermato il suo fortissimo sentimento nei confronti di Stefano, ma non è proprio così: crediamo, infatti, che la ragazza abbia voluto dedicare queste parole a sé stessa per imparare ad amarsi “dalla luna al ritorno sulla Terra” senza per forza avere un uomo nella propria vita. Anche se l’ultima foto scattata prima del Gf Vip 2018 con Stefano Sala sta facendo ancora molto chiacchierare. E siamo certi che i pettegolezzi non si placheranno quest’oggi.

Stefano ha deciso: futuro con Benedetta o con Dasha?

Stefano ha quindi deciso di riprendersi la sua vita. Di ritornare dalla sua Dasha. Anche se non sarà semplicissimo, per lui, giustificare quello che ha fatto con Benedetta nella Casa del Grande Fratello Vip. Non vedremo probabilmente mai insieme Stefano e Benedetta, al contrario di quello che è successo a Elia e Jane, anche se l’ultima frase pubblicata dall’ex velino ha mandato in confusione i suoi follower! Stesso effetto provocato dalla decisione di Francesco Monte e Giulia Salemi di separarsi.