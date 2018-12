Francesco Monte troppo geloso di Giulia Salemi? “Coperta piaci di più”

Francesco Monte e Giulia Salemi: lui è troppo geloso?

Si parla della gelosia di Francesco Monte già dalla precedente edizione del Grande Fratello Vip. La sua ex Cecilia Rodriguez aveva confessato che non le permetteva di fare alcune cose. Una a caso? Ballare sui tavoli! Ma anche nel corso di quest’ultima edizione del Gf Vip, Francesco Monte ha dato dimostrazione di essere geloso. E questa volta di Giulia Salemi. Perché ha baciato la sua amica Martina. Un bacio che non era proprio piaciuto all’ex tronista: un segnale, questo, del suo reale interesse nei confronti della Salemi. Ma adesso cosa è successo? Perché parliamo della sua gelosia? A seguito di due commenti scritti sotto a una foto di Giulia Salemi pubblicata su Instagram. Commenti di due ex gieffini.

Foto di Giulia Salemi e commenti di ex gieffini: cosa è successo?

L’ultima foto della fashion blogger è quella in cui si mostra coperta da un giubbotto; foto commentata in questo modo: “Sono entrata in casa che era estate, mi ritrovo ora che è inverno di colpo! Ma che freezing”. Didascalia commentata da Lisa Fusco in questo modo: “E tu così coperta piaci di più al tuo Francy. Amica mia, ti stimo troppo”. Ormai tutti conosco la gelosia dell’ex tronista. E infatti lui e Giulia non riescono a stare per più giorni lontani. Fabio Basile ha invece scritto: “Brava… copriti!”. Qualche follower ha detto che è bella anche così, qualcun altro ha invece evidenziato che non deve essere un’altra per Francesco. Giulia non vuole cambiare. Sta bene con Monte e la storia durerà fino a quando entrambi lo vorranno.

Francesco e Giulia, Natale insieme dopo il Grande Fratello Vip

Una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha continuato a frequentare i suoi amici: ha un bellissimo rapporto con Benedetta Mazza (al centro del gossip per una confessione particolare) e con Jane Alexander, l’attrice che, dopo l’esperienza televisiva, ha dovuto risolvere un brutto problema all’occhio. Giulia e Francesco non sembrano invece avere problemi di alcun tipo. Fino a questo momento. Passeranno un Natale da favola… e un Capodanno col botto?