Giulia e Silvia Provvedi cambiano vita dopo il Gf Vip: il messaggio

Silvia e Giulia news dopo il Grande Fratello Vip: cosa hanno deciso di fare?

Dopo il Grande Fratello Vip, Silvia e Giulia – le due gemelle Provvedi – hanno capito cosa è veramente importante nella loro vita. Da ora in poi eviteranno persone nocive, non capaci di contraccambiare i loro sentimenti. Silvia Provvedi è certamente quella che ha lavorato di più su sé stessa durante l’esperienza televisiva, quella che ha dovuto prendere più coraggio per affrontare determinate situazioni. Come ben ricorderete, ha avuto un confronto vis-à-vis con Fabrizio Corona, il suo ex fidanzato. Solo grazie al Gf Vip, è stata in grado di mettere un punto su quella storia d’amore che l’ha fatta tanto soffrire. Ha capito quindi cosa desidera davvero per lei. Come dovrà essere il suo futuro fidanzato e padre dei suoi figli.

La decisione delle Donatella: il Gf Vip una manna dal cielo!

Sul loro profilo comune di Instagram, le Donatella hanno scritto questo messaggio: “Circondatevi di persone vere, che colorino la vostra vita e la rendano ancora più speciale”. Giulia, per esempio, ha avuto la conferma che il suo fidanzato è una persona d’oro mentre Silvia potrà contare su nuove amiche, come Benedetta Mazza, per esempio, che nelle ultime ore ha pubblicato un messaggio inaspettatamente struggente. Le due gemelle Provvedi hanno anche mantenuto un ottimo rapporto con la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi, al centro della polemica per la gelosia dell’ex tronista.

Gossip Gf Vip, Giulia e Silvia adesso sono veramente felici

L’esperienza al Gf Vip è stata molto utile per Silvia e Giulia. Hanno imparato a conoscersi meglio e a ottenere una forza che prima non possedevano. Il loro rapporto, poi, è diventato ancora più stretto! Sono arrivate al punto di fare delle scelte importanti nella loro vita e non vogliono più soffrire per colpa di terzi, come invece sta succedendo all’ex gieffina Federica Lepanto, che ha appena appreso una brutta notizia sull’ex fidanzato!