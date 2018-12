Federica Lepanto disperata per l’ex Gianfilippo, lui sta con un’altra: lo sfogo

Brutte vacanze per Federica Lepanto del Gf Vip: la grande delusione

Vi ricordate di Federica Lepanto? I telespettatori del Grande Fratello sicuramente sì. È stata la vincitrice della penultima edizione NIP, durante la quale ha potuto contare sulla sua “Armata” che l’ha portata fino alla vittoria. Dopo il reality show, Federica ha avuto una storia d’amore con Gianfilippo, un ragazzo che era riuscito a far breccia nel suo cuore dopo alcune delusioni. Ha dato quindi tutta sé stessa per lui ma, sin dall’inizio, hanno capito che la gelosia avrebbe causato dei problemi alla loro coppia. Ne hanno parlato più volte, ma comunque la loro relazione sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando, i primi di luglio, Federica ha annunciato ai suoi fan una brutta notizia.

News sul fidanzato di Federica Lepanto e sfogo della gieffina

Federica e Gianfilippo si sono lasciati nel mese di luglio. L’ex gieffina, però, non è riuscita proprio a dimenticare il suo ex fidanzato e, durante le vacanze natalizie, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: “È inutile che io menta. Purtroppo, ragazzi, il mio Natale è molto triste quest’anno e nemmeno venire in vacanza ha aiutato”. Federica ha deciso addirittura di allontanarsi per un periodo dall’Italia per potersi concentrare solo su sé stessa, ma anche questo non è servito per dimenticare Gianfilippo. Adesso, però, Federica ha ricevuto un’altra delusione. Il suo ex ha un’altra!

Cosa è successo tra Federica e Gianfilippo? Ora lui ha una nuova fidanzata

Attraverso una metafora non proprio poetica, Federica Lepanto del Grande Fratello ha spiegato cosa è successo al suo ex fidanzato Gianfilippo: “Ho avuto una macchina per più di due anni. Ogni tanto qualche allarme, ma tutto sotto controllo. Poi nell’ultimo periodo, da parile al 25 luglio, sembrava non volesse camminare più. Allora l’ho lasciata riposare, ma continuavo a lavarla e a cambiare i pezzi guasti. Poi il 17 ottobre salì fino in Germania per farle il tagliando e per altri due mesi ho usato pian piano gli ammortizzatori, ma il giorno di Natale scopro che la macchina mi è stata rubata”. In poche parole, Gianfilippo si è fidanzato con un’altra e infatti le ultime foto pubblicate dal ragazzo confermano questa nuova liaison. Il 2019, per Federica, sarà più roseo? E troverà forse il principe azzurro?