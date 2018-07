Federica Lepanto del Grande Fratello single: è finita di nuovo con Gianfilippo

Grande Fratello, Federica Lepanto non è più fidanzata con Gianfilippo Lavuri

Federica Lepanto, la vincitrice del Grande Fratello 14, è di nuovo single. La giovane ha annunciato sui suoi profili social che è finita la storia d’amore con il modello Gianfilippo Lavuri. Per la coppia si tratta della seconda rottura: già in passato si erano mollati per poi regalarsi una seconda chance. Ora l’addio sembra del tutto definitivo. La Lepanto ha dato l’annuncio nel corso di una diretta su Instagram, come fa sapere il blog di Isa & Chia. “Ormai è inutile nasconderlo: io e Gianfilippo ci siamo lasciati tanto tempo fa. Poi abbiamo provato a ricucire questo rapporto più volte, senza aver avuto grandi successi. L’ultima decisione è stata la sua e io l’ho accettata perché so che questa relazione l’ha fatto soffrire, anche se io non ho mai capito bene il perché. Rimarrà sempre una persona che mi porterò nel cuore, che ho amato tanto, che rispetto e al quale voglio tantissimo bene. Probabilmente non eravamo fatti per stare insieme. Questo io lo avevo capito la scorsa estate, però c’abbiamo provato comunque”, ha confidato Federica.

Federica Lepanto e Gianfilippo erano in crisi già da tempo

In realtà già in una precedente intervista per Urbanpost, Federica Lepanto aveva espresso le proprie perplessità circa il suo rapporto con Gianfilippo. “Non sempre l’amore va a braccetto con la sintonia. Siamo due persone molto diverse e facciamo fatica a superare questa diversità. Finché c’è l’amore, qualsiasi ostacolo diventa facile da superare. Ad oggi non posso dire di aver incontrato la mia anima gemella”, aveva detto Federica. Che, proprio per chiarire ogni dubbio circa il suo rapporto con Gianfilippo, aveva fatto richiesta per partecipare a Temptation Island. La produzione del reality show non ha però accettato la richiesta della Lepanto.

Cosa fa oggi Federica Lepanto dopo il Grande Fratello

Ora che è tornata single, Federica Lepanto avrà modo di concentrarsi maggiormente sulla sua carriera. Dopo il Grande Fratello, la giovane si è data da fare come modella e web influencer. Nei giorni scorsi ha anche aperto un canale Youtube dedicato ai prodotti di biocosmesi. Inanto prende lezioni di canto: lavorare a tutto tondo nel mondo dello spettacolo resta uno dei sogni più grandi dell’ex gieffina.