Jane Alexander, tenera confessione sul suo passato a Elia Fongaro

Elia e Jane news: la coppia tra confessioni e momenti speciali

Jane Alexander è una donna nuova. Lo ha ammesso più volte, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip; una delle esperienze più intense della sua vita! Se tornasse indietro, rifarebbe tutto quello che ha fatto, anche se questo significa rompere con quello che ormai è il suo ex. Ha trovato durante il suo cammino il suo fidanzato Elia Fongaro, un ragazzo che riesce a renderla sempre felice e condivide con lui dei momenti incredibili. Per il momento, la loro storia (sulla quale in molti non hanno mai scommesso) sta filando liscia come l’olio: non ci sono mai state notizie di crisi, tradimenti o quant’altro. Al contrario, Elia e Jane del Gf Vip hanno condiviso sempre dediche d’amore e messaggi che fanno ben intendere che sono entrambi felicissimi.

Il passato di Jane Alexander: il ricordo condiviso con Elia Fongaro

Qualcuno ha detto che si lasceranno molto presto, visto che Elia starebbe recitando una parte… Entrambi, però, hanno dimostrato fino a questo momento di essere sinceri. Non c’è stato mai nessun passo falso da ambedue le parti. E adesso l’attrice ha voluto condividere con lui un tenero momento legato al suo passato. Ecco cosa ha detto: “Ieri abbiamo fatto una passeggiata a Villa Pamphili e, passando davanti a questo albero, ho raccontato ad Elia che quando ero piccola mi ci arrampicavo sopra. Ero tanto fiera di me quando arrivavo al ramo, quello grosso, quello che ora sembra così piccolo e basso. Quando passo da qui, mi fermo sempre a guardarlo. E mi ricordo Piccola Jane, che amo tanto, che coccolo ancora e che spero non mi abbandoni mai. Bisogna essere teneri con il bambino che è in noi e prendersene cura, con amore. Oggi, come ieri, splende un sole pazzesco a Roma, e nonostante qualche starnuto, va tutto bene”.

Jane ed Elia, ultime notizie: la grande felicità dopo il Gf

Sappiamo precisamente cosa sta succedendo a Elia Fongaro e Jane Alexander, lo stesso non vale però per Walter Nudo, il vincitore del Gf Vip 3: ha ancora dei segreti da svelare e l’ultimo suo messaggio ha fatto sorgere parecchi punti interrogativi. Tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello stanno facendo parlare di loro in maniera diversa: avete saputo cosa è successo nelle ultime ore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis?