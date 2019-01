Andrea Damante, basta Giulia De Lellis: messaggio nella notte sul nuovo inizio

Andrea Damante non vuole più parlare di Giulia De Lellis: 2019 senza di lei

Andrea Damante vuole mettere un punto sul passato. E su quello che è successo con Giulia De Lellis. Non gli va né di rivangare il passato né di rispondere alle frecciatine della sua ex fidanzata lanciate negli ultimi giorni e che hanno fatto intendere che il tradimento c’è stato davvero. Nessuno, al momento, ha delle prove che dimostrino che veramente l’ex tronista di Uomini e Donne abbia tradito la fashion blogger. Lui, poi, ha preferito sempre non pronunciarsi su questa situazione. È stato, per Andrea, un anno di grandi soddisfazioni (soprattutto sul piano lavorativo) ma anche di momenti non proprio semplici da dimenticare. Non potrà mai e poi mai cancellare quello che c’è stato con la De Lellis. Anche se lei sta con un altro.

Il messaggio di Capodanno nella notte di Andrea Damante: cosa c’entra Giulia De Lellis?

Mentre Giulia e Irama sono al centro di una polemica scoppiata a Capodanno, Andrea Damante ha pubblicato una foto su Instagram in cui è in una vasca da bagno e lava via i ricordi, per poter iniziare al meglio il 2019. Questa è la semplice (ma significativa) didascalia dello scatto: “Party is over. Best wishes!”. Molteplici sono stati i fan e i detrattori che hanno letto questo messaggio come un modo per mettere definitivamente fine al 2018 e a tutto ciò che riguarda Giulia De Lellis: “Andrea, il tuo unico difetto era la De Lellis”; “Dama, la festa con Giulia è finita per colpa tua. Ma tu sei un dj e puoi riaccendere la serata se vuoi!”; “Ti auguro di trovare una persona che ti faccia battere il cuore come ha fatto Giulia”.

Andrea e Giulia news: nuova vita per gli ex di Uomini e Donne

Avete capito qual è stata la reazione di Andrea Damante alle ultime accuse da parte di Giulia De Lellis? Sì, ha sorpreso un po’ tutti. Poi ha deciso di passare diversi giorni con alcuni amici della fashion blogger, che sono stati duramente criticati tra Natale e Capodanno. Ma è inutile criticare continuamente Giulia e Andrea: ormai hanno preso la loro decisione. E adesso sono felici così… forse.