Giulia e Irama, primi attacchi del 2019: “Lui si trucca più di te!”

Irama e Giulia De Lellis, Capodanno e critiche: il nuovo anno tra amore e hater

Per un personaggio famoso, cosa sarebbe un anno nuovo senza critiche? Giulia De Lellis ne sa qualcosa. Viene bersagliata sempre e comunque. E anche il primo giorno di questo 2019 è stato così. Ormai è abituata agli attacchi dei detrattori e qualche volta capita anche che trovi del tempo per rispondere… ma il più delle volte fa finta di nulla. Adesso cosa è successo? Le critiche sono state rivolte a lei e al suo fidanzato Irama. Da quando hanno ufficializzato la loro storia d’amore, sono stati presi di mira soprattutto da tutti coloro che sognavano ancora di vedere nuovamente insieme Giulia De Lellis e Andrea Damante. Ma la fashion blogger è stata sempre chiarissima: con Andrea non avrebbe potuto esserci futuro per dei “presunti errori” che lui avrebbe commesso.

Il trucco di Irama è esagerato? Piovono critiche!

Andrea Damante è stato accusato di tradimento e ha deciso di rispondere in un modo molto ma molto particolare. Dopo alcune frecciatine, Giulia ha deciso di concentrarsi solo sul suo Capodanno con Irama: sì, lo hanno festeggiato insieme e non si sono ancora separati. Gli impegni di lavoro posso attendere. Delle loro foto di coppia hanno però innescato degli attacchi che hanno avuto come obiettivo il makeup del rapper di Bella e rovinata. Ecco cosa hanno scritto su Instagram: “Tutto bello, eh. Ma di’ a Irama di togliersi quello smalto dalle unghie, per favore!”; “Ma Irama si trucca più di lei?”; “Giulia, per favore, puoi mettere bene lo smalto a Irama?”.

Irama, Giulia e Andrea: come sarà il loro 2019?

Giulia e Irama hanno fatto finta di nulla. Mentre ha avuto una reazione diversa alle critiche del 1° gennaio Jane Alexander: hanno accusato Elia di recitare una parte! Ma anche Andrea Damante non è stato immune agli attacchi. Cosa è successo? C’è chi lo accusa di non esser stato capace di avere tra le sue braccia una “perla rara” come la De Lellis, qualcun altro, invece, ha detto che non avrebbe dovuto passare le vacanze natalizie con Cecilia e Ignazio… e sì, anche loro sono stati tirati in ballo!