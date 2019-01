Amici di Maria De Filippi, gran soddisfazione per Marcello Sacchetta: l’annuncio

Marcello Sacchetta, grandi soddisfazioni oltre ad Amici di Maria De Filippi

Tutti voi conoscete Marcello Sacchetta e non solo per la sua storia con Giulia Pauselli di Amici di Maria De Filippi, anche perché i due non sono neanche una coppia che ama mostrarsi. Lo conosciamo in realtà perché da tempo conduce il pomeridiano ed è senz’altro uno dei ballerini professionisti più bravi e simpatici della scuderia di Canale 5. Un ragazzo che si è fatto da solo, che si era presentato molto tempo fa come sfidante ad Amici ma che non era stato ammesso nella scuola, e che nonostante tutto ha deciso di non mollare e di andare avanti. E i risultati anche oggi si vedono.

Amici di Maria De Filippi, il traguardo di Marcello Sacchetta

In foto lo vedete con Stefano De Martino ma in realtà il traguardo di Marcello è del tutto personale. No, non riguarda Giulia Pauselli – anche se le ultime news sul loro conto sono tutte da leggere – ma la sua carriera; il bel ballerino infatti ha condiviso nelle sue Instagram stories un post scritto dal suo fanclub in cui si legge che è stato lui a coreografare l’ultimo spot della Tim. Non si tratta quindi di un traguardo come gli altri: Marcello, che comunque ha anche coreografato vari prezzi per i professionisti di Amici e non solo, ha lavorato per un’importante compagnia telefonica e ha aggiunto al suo curriculum un obiettivo che non tutti possono vantare di avere.

Il futuro di Marcello Sacchetta ad Amici di Maria De Filippi

Ad Amici tutto può cambiare, e gli ultimi rumor sui motivi dell’assenza di Garrison lo confermano; ecco perché siamo convinti che Marcello potrebbe fare molta strada anche nel talent show, magari diventando uno dei prossimi maestri di danza. La Celentano è immortale ed è ormai il volto del programma, ma affiancarla con ballerini come Marcello e, perché no, Stefano De Martino sarebbe molto bello. Un po’ come le ultime rassicuranti news su Timor Steffens. Che dite? Ce lo vedete Marcello come insegnante di Amici? Come avete notato, l’esperienza c’è!