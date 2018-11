Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, ad Amici gran sorpresa: “Momento speciale”

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta stanno insieme da tanti anni

Non è la prima volta che si parla di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli: stanno insieme da molto tempo senza nascondersi e sono dei personaggi davvero positivi (ricordiamo peraltro che lei è stata anche con Stefano De Martino prima che lui diventasse l’ex di Belen Rodriguez). I due sono sempre più affiatati e lo si nota facilmente dai vari video e dalle diverse foto che pubblicano spesso su Instagram. Proprio sul social network la coppia di ballerini ha svelato che ad Amici 2018 ci sarà un momento tutto per loro.

Amici 2018 anticipazioni, un “momento molto speciale” per Giulia e Marcello

A pubblicare il messaggio su Instagram Stories è stata la Pauselli e a condividerlo è stato poi Marcello. “Non vogliamo anticiparvi niente – queste le parole di Giulia – ma ci sarà un nostro momento molto speciale… speriamo possa esserlo anche per voi“. Le anticipazioni sulla seconda puntata di Amici 2018 parlano in realtà solo dei nuovi membri della classe e degli eliminati: visto che sul Web non abbiamo trovato alcun riferimento a loro due, immaginiamo che la sorpresa riguardi i primissimi minuti del programma, quelli non registrati in studio e che fanno da introduzione. Questo momento insomma è avvolto dal mistero.

Le coppie di Amici 2018 e le news sul talent show

Non è la prima volta che vi parliamo di coppie ad Amici 2018: dopo le ultimissime su Biondo ed Emma e le polemiche su Irama e Giulia vi abbiam parlato infatti della cotta di Noemi Cainero, dell’ex fidanzata di Giordana e della storia d’amore che ancor oggi fa soffrire Alessandro Casillo. Anche se le puntate di Amici 2018 sono incentrate sulle esibizioni (e vanno avanti tra le polemiche) non si può dire insomma che il gossip sia assente dalla scuola. Ecco perché siamo curiosi di scoprire quale sia il “momento molto speciale” di cui ha parlato la tenerissima Giulia!