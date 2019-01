Timor Steffens, arriva la conferma ad Amici 2019: sarà ancora un professore?

View this post on Instagram

Ciao ragazzi!!! Tornerò in Italia la prossima settimana! Continuerò ad essere un insegnate nella scuola di @amiciufficiale per i nostri allievi. Il viaggio non è ancora finito!😏😘 . . . Hi guys!!! I'll be back in Italy next week! I will continue to be a teacher in the school of @amiciufficiale for our students. The journey is not over yet!😏😘 #Amici18 #Amici18 . . (Photo by: @joshua_rood_photography // for @beaumonde.nl )