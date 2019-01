Anticipazioni Amici 18, Daniel Piccirillo eliminato davvero? La verità sul cantante

Amici 18 anticipazioni, Daniel eliminato: colpo di scena nel talent show

Le anticipazioni su Amici 18 sono una doccia fredda per i fan di Daniel Piccirillo, visto che il ragazzo è stato eliminato dal talent show. Le novità arrivano dal Vicolo delle News che però non ha potuto aggiungere altro sulle singole sfide poiché il pubblico a quanto pare non c’era. Al momento sui profili social di Daniel non ci sono riferimenti a quanto accaduto e dubitiamo che il cantante scriverà qualcosa, visto che da regolamento nessuno può far trapelare news di alcun tipo (soprattutto se pensate che le sfide erano a porte chiuse).

Anticipazioni Amici 2019, Daniel perde la sfida e va a casa

Nessuno si aspettava l’eliminazione di Daniel perché in molti credevano che fosse uno dei preferiti degli insegnanti: in effetti il suo timbro non era niente male e le sue esibizioni, quando riusciva a cantare, erano piuttosto gradevoli. Ad Amici però si sa che tutto può succedere – e le ultime vicende ce lo hanno insegnato -, quindi anche Daniel ha dovuto cedere il posto a un avversario di cui non conosciamo nulla, visto che il Vicolo delle News su questo non dice nulla.

Ad Amici di Maria De Filippi grandi cambiamenti

Amici peraltro continua a cambiare senza sosta: proprio oggi la produzione ha preso una decisione molto contestata su Tish e Alberto e ad andar via dalla scuola non è stato solo Daniel, come vi spieghiamo in questo post sulle sfide. L’impressione in realtà è che i casting siano serviti a ben poco, visto che tutti i ragazzi sono stati messi in discussione e in alcuni casi hanno dovuto cedere il posto a cantanti e ballerini che meritavano di entrare sin da subito. Non era forse meglio evitare tutti questi cambiamenti in modo tale da impedire al pubblico di affezionarsi a ragazzi che poi sarebbero stati mandati a casa?