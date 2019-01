Alberto e Tish fidanzati? Colpo di scena ad Amici 18: le parole che spiazzano

Tish e Alberto sono fidanzati? Ad Amici 18 è ancora mistero

Cosa sta succedendo esattamente tra Alberto e Tish? Fidanzati o non fidanzati? Amici o non amici? In che rapporti sono insomma i due concorrenti di Amici di Maria De Filippi dopo che è andata in onda la puntata di oggi? Non sappiamo con certezza se i due siano stati assieme oppure no ma tutti sappiamo che il loro rapporto è andato a gonfie vele fino a un certo punto e che poi c’è stato un cambio di rotta. Ecco perché in puntata le parole di Tish e gli atteggiamenti di Alberto ci hanno sorpreso: non si erano allontanati? E se lo avevano fatto perché l’affiatamento è tornato così velocemente?

Le parole di Tish e Alberto ad Amici 18: “In fondo in fondo ci vogliamo bene”

In puntata in effetti oggi Maria De Filippi ha voluto sapere qualcosa di più perché in settimana lo stesso Pino Perris si era detto sorpreso dal loro atteggiamento e l’improvvisa reazione di Tish alle parole di Alberto aveva fatto rumoreggiare parecchio il Web. A domanda diretta Tish ha risposto che vanno d’accordo e Alberto, scherzando, lo ha confermato: “Litighiamo occasionalmente, però in fondo in fondo molto in fondo ci vogliamo bene”, queste le sue parole prima della performance che li ha fatti vincere contro Giordana e Alvise in una puntata che ha fatto molto discutere: basti pensare alle parole di Maria sulla Celentano.

Il futuro di Alberto e Tish nella scuola di Amici 2019

I due insomma vanno di nuovo d’amore e d’accordo, più d’accordo che d’amore in realtà, visto che non stanno più sempre insieme come prima: anche su Instagram ad esempio si vede che non sono usciti assieme perché lui si è filmato solo con Alessandro Casillo. Nessun riferimento alla puntata peraltro, e neanche i cuori che prima vedevamo una volta sì e l’altra pure tra i commenti. Troppo sorpresi dalla polemica che ha coinvolto Rudy Zerbi? No, macché: qualcosa sembra davvero cambiato.