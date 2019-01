Alberto Urso e Tish fine ufficiale della storia: “Non mi toccare!”, interviene Pino Perris

Tish e Alberto Urso non stanno più insieme, la decisione della coppia

Alberto Urso e Tish si sono ufficialmente lasciati: abbiamo avuto la conferma quest’oggi ad Amici 2019. Se il tenore vuole comunque cercare di ricucire il rapporto, la cantante non ne vuole proprio sentire ragione! Sono “costretti” a fare dei duetti e quindi devono tentare di mostra una certa intesa tra loro; intensa che però manca e il maestro Pino Perris ha notato che qualcosa si è rotto. Ecco quali sono state le sue parole: “Non vedo più l’intesa che c’era una volta. Tutto finisce. Appena lui ha iniziato ad allungare la mano, lei… via! Alberto, stai al posto tuo”. Sì, Tish non vuole essere toccata da Alberto.

Le parole rivolte ad Alberto Urso da Tish non sono state proprio carine: “Tu mi puoi guardare, ma non mi devi toccare!”. Abbiamo capito che Tish non avrebbe più voluto nessun tipo di approccio col tenore da quando lui ha cercato di consolarla per un particolare episodio che l’ha rattristata parecchio. Alberto adesso ha capito che la sua ex fidanzata (?) non vuole che ci sia più nulla tra loro. Nemmeno un’amicizia. E infatti, durante le prove, si è limitato a dire: “Recitiamo da adesso, allora”. E mentre si allontana sempre di più da Alberto, Tish di Amici 18 si avvicina alla new-entry Alvis…

Tish e Alberto Urso non stanno più insieme. Ormai non ci sono più dubbi. L’amore si è consumato rapidamente e stanno prendendo strade diverse. Sembra invece che stia per nascere una bella storia tra due ex concorrenti di Amici 18! Non mancheranno mai i gossip sugli allievi di Amici di Maria De Filippi: sappiamo quello che succede nella loro vita non solo grazie alle puntate del day-time, ma soprattutto attraverso quello che accade su Instagram. Tenetevi quindi pronti ad altre news su Alberto e Tish!