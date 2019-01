Tish disperata, Alberto Urso la consola: nuovo inizio per la coppia di Amici 2019?

Tish e Alberto Urso di nuovo vicini: la coppia di Amici 18 ci riprova?

L’eliminazione di Arianna ha scosso diversi concorrenti di Amici 2019. Tra questi c’è senza dubbio Tish. Non riesce ancora ad accettare che la ballerina abbia potuto perdere la sfida. Erano grandi amiche e adesso ha un vuoto dentro di sé che non riesce a colmare. Alberto Urso non l’ha persa di vista e, non appena è rimasta sola, le si è avvicinato per confortarla. Tish ha apprezzato il gesto… ma non troppo. E infatti dopo pochi secondi gli ha chiesto di andare via. Non riesce ancora a dimenticare i litigi che hanno avuto nell’ultimo periodo. Ma almeno avrebbe dovuto apprezzare il gesto di Alberto! Magari non lo vuole ammettere visto che ha dimostrato in più di un’occasione di essere molto orgogliosa.

Tish piange per Arianna, Alberto la conforta così

Dopo il breve momento passato insieme, Tish e Alberto di Amici 18 hanno raggiunto gli altri allievi. E il tenore ha fatto una considerazione che ha infastidito la cantante: “Però è normale che prima o poi arrivi gente più brava di noi”. Un velo di tristezza ha avvolto la scuola, reso ancora più pesante dal litigio scoppiato a causa del nuovo cambio squadra! Mentre Alberto parlava con alcuni compagni, Tish gli si è avvicinato… per ringraziarlo per quello che ha fatto per lei? No, lo ha semplicemente illuso e infatti Alberto le ha detto: “Penavo mi stessi dando un abbraccio”. E no, Alberto e Tish non si sono ancora chiariti.

Amici gossip su Alberto Urso e Tish: come è evoluto il loro rapporto?

Non sappiamo come andrà a finire il rapporto tra Tish e Alberto Urso, ma è certo che tra i due ci sia ancora del sentimento. Il tenore ha fatto il primo passo, ma Tish cosa deciderà di fare? Hanno capito che tutti sono a rischio eliminazione, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, e che potrebbero uscire inaspettatamente: si confesseranno quello che provano solo durante uno spiacevole episodio, come quello dell’eliminazione? Magari lo scriveranno su Instagram: su questo social network abbiamo scoperto qual è stata la vera reazione di Giacomo Eva a seguito della sua sconfitta!