Cosa è successo a Giacomo Eva dopo Amici 18? “Ci sono cose che non spieghi”

Amici 18 news, la reazione di Giacomo Eva dopo l’eliminazione del sabato

Giacomo Eva è stato eliminato durante l’ultima puntata del sabato di Amici 18. Ha dato il massimo, ma comunque non è bastato. Al suo posto, Alvis. Rudy Zerbi crede molto nel talento del nuovo cantante, che ha subito dimostrato di avere una grande musicalità e dei testi per niente banali. Anche Giacomo Eva è abile nella scrittura, ma il giudice esterno ha preferito Alvis anche per la sua originalità. Conclusa l’esperienza ad Amici 2019, Giacomo Eva ha deciso di scrivere un messaggio sul suo profilo Instagram: “L’affetto che mi state dando in queste ore è incredibile. Ho davvero bisogno di voi! Vi porto con me”. Sì, non è stato facile, per il cantautore, lasciare i suoi compagni e quella scuola che gli ha dato tanto.

Giacomo Eva a Sanremo dopo Amici? Ecco cosa sta succedendo

“Ho il cuore pieno di emozioni – ha continuato sempre su Instagram –. Le trasformerò in parole e diventeranno canzoni. Ecco cosa farò, per me, per voi”. Di certo la visibilità ricevuta grazie ad Amici di Maria De Filippi gli servirà: lo vedremo molto presto al Festival di Sanremo? Di sicuro ci saranno Irama e Giulia De Lellis! La sua eliminazione è stata però quella che ha sorpreso di meno i concorrenti di Amici 18. Per Arianna, per esempio, Marco Alimenti si è commosso e le ha scritto delle precise parole.

Nuovo album Giacomo Eva: prossimo all’uscita?

E nel momento in cui Mameli e Giordana Angi erano occupati a litigare per il cambio squadra, Giacomo Eva ha pubblicato quest’ultimo messaggio: “Ci sono cose che non spieghi. Come la musica. Ti fa fare giri immensi per poi farti scoprire il viaggio più grande è quello che devi fare dentro di te”. Uscirà molto presto il suo nuovo album? Adesso, grazie all’esperienza ad Amici 2019, ha altro materiale da utilizzare per i suoi inediti!