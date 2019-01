Irama e Giulia De Lellis, confessione su Sanremo: la coppia sorprende ancora

Festival di Sanremo, Giulia e Irama inseparabili!

Sono la coppia del momento e sentiremo parlare di loro ancora per molto. Giulia De Lellis e Irama trovano sempre il modo per far discutere… e alcune volte pubblicando semplicemente delle foto! Sono i loro fan (ma il più delle volte i detrattori) a trovare quei dettagli che fanno esplodere sempre la polemica. Si sta parlando molto di questa coppia non solo per le decisioni che hanno preso insieme, non solo perché la fashion blogger ha tirato in ballo l’ex Andrea Damante, ma anche perché il rapper è volato direttamente al Festival di Sanremo. E questa volta non fra i giovani, ma tra i Big! Un traguardo importante per lui, che ha deciso di ripartire – mettendosi in gioco – con Amici di Maria De Filippi.

Irama a Sanremo 2019, il suo ultimo messaggio per i fan

Febbraio si avvicina e Irama sta provando e riprovando la sua canzone La ragazza col cuore di latta. Non parla di Giulia De Lellis (che non ha certamente un cuore di latta), ma di qualche ragazza che, in passato, ha conosciuto e che non dimentica perché potrebbe averlo ferito. Irama non sta più nella pelle di tatuaggi e su Instagram ha scritto: “Il mio concerto al Forum è sold out. Oggi sto andando a fare le prove ufficiali con l’orchestra di Sanremo. Sono contento”. E mentre Irama sta cercando di rendere sempre più perfetta la sua esibizione, Andrea Damante si è fatto un tatuaggio che potrebbe essere ricondotto a Giulia De Lellis…

Irama e Giulia news, l’amore continuerà anche dopo Sanremo?

Giulia e Irama saranno a Sanremo 2019. Lui sul palco e lei tra il pubblico (e sicuramente la riprenderanno spesso!). Passano tanto tempo insieme e hanno fatto ben intendere subito di essere legati da un sentimento vero quando sono comparsi insieme prima ad Amici e poi a Tu si que vales. L’amore durerà anche dopo il Festival di Sanremo? O Giulia De Lellis ci lascerà con una delle sue confessioni? Adesso sono entrambi felici. E con l’ultimo messaggio di Irama si capisce molto bene!