Irama, post a sorpresa: “Mi ha reso molto orgoglioso”, il cantante annuncia novità

Il messaggio di Irama per i fan: un annuncio inaspettato

Non finiscono mai le sorprese per i fan di Irama. Il cantante di Amici, oggi fidanzatissimo con Giulia De Lellis, sta pubblicizzando il suo album Giovani e può dirsi soddisfatto del successo che sta avendo, checché ne dicano le malelingue. Così come la sua fidanzata, Irama continua a tenere aggiornati i suoi fan e a raccontare come va la sua vita. Lo ha fatto prima delle festività, durante le feste e continua a farlo anche in questi giorni. A qualsiasi ora. Di stasera è in effetti un messaggio che annuncia una gran novità di cui Irama non ha voluto parlare subito.

La sorpresa di Irama: “Una notizia mi ha reso molto orgoglioso”

“Domani – queste le parole del cantante – ho voglia di comunicarvi una cosa molto importante… Una notizia che mi ha reso molto orgoglioso”. La frase la trovate tra le Instagram stories di Irama ed è stata postata dopo una storia che mostrava il ragazzo tornare ad allenarsi assieme a un amico fraterno. Non sappiamo di cosa si tratti esattamente ma tendiamo ad escludere che riguardi Giulia, visto che non è stata taggata, e siamo quasi convinti che riguardi invece la sua musica; in effetti è vero che Irama usa condividere storie che non riguardano l’album Giovani ma è altrettanto vero che l’account Instagram pullula giustamente di video sulla sua arte. Di cosa si tratterà mai? I suoi sostenitori saranno senz’altro in fermento, anche se insomma lo scopriranno molto presto, visto che lo dirà tra non molte ore.

Il futuro di Irama tra amore e carriera

Prosegue intanto la storia d’amore del cantante e dopo le ultime news su lui e Giulia siamo convinti che andranno avanti senza problemi. D’altra parte c’era da aspettarselo visto che tutta la polemica nata attorno ad Andrea Damante sembra non aver messo alla prova la coppia. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo: lo abbiamo fatto parlandovi dell’annuncio misterioso di Giulia e lo faremo sempre quando si tratterà di news presumibilmente succose. Restate sintonizzati!