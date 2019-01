Irama e Giulia, prima delle coccole un ricordo commovente: il cantante sorprende

Irama e Giulia, una coppia sempre più affiatata

Giulia e Irama sono una delle coppie più seguite di questi tempi, e sapete tutti perché. Lui infatti è il vincitore di Amici che ha conquistato tutti con alcuni dei suoi pezzi, Nera quest’estate ad esempio, e sta andando fortissimo con l’album Giovani, e lei è uno dei personaggi di Uomini e Donne più chiacchierati apprezzatissima anche al Grande Fratello Vip. Nessuno si aspettava che si sarebbero messi insieme e invece i due non solo hanno sorpreso tutti con l’annuncio della loro relazione ma continuano ad andare davvero d’amore e d’accordo. Le ultime storie pubblicate da lui su Instagram peraltro lo dimostrano chiaramente.

Giulia e Irama, il ricordo di Amici prima delle coccole

Irama infatti ha pubblicato dei filmati che ripercorrono il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi e che lo vedono vincere la puntata finale. Un ricordo bellissimo che lui porta senz’altro nel cuore e che gli ha cambiato la vita; un ricordo che testimonia i suoi meriti, visto che, polemiche a parte, poiché queste ci sono sempre, Filippo ha più volte dimostrato di essere un fuoriclasse e di saper stupire con la sua musica. Dopo aver ricordato questo momento non ha smesso di aggiornare i fan. Irama infatti ha ripreso Giulia De Lellis mentre dormiva e ne ha apprezzato la sensualità: solite coccole mentre si passa una serata assieme ma che comunque dimostrano quanta intesa si sia creata tra di loro.

News Giulia e Irama, il futuro della coppia in TV

E pensare che tra non molto entrambi potrebbero separarsi per via di alcuni impegni televisivi. Certo, niente è sicuro ma fino al ritorno dei vari programmi sarebbe meglio prendere qualsiasi rumor con la dovuta cautela. Ad ogni modo la distanza non dovrebbe essere un problema: quello che ci hanno dimostrato in questi mesi ci basta per capire che saranno una coppia duratura, anche perché se si supera la polemica con Andrea Damante a distanza in questo modo non possiamo che esserne certissimi o quasi. A voi piace questa coppia?