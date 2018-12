Isola dei famosi 2019, concorrente Giulia De Lellis? Tutta la verità

Isola 2019 cast, la verità su Giulia De Lellis e sulla sua partecipazione

“Mi continuate a chiedere – così ha esordito Giulia De Lellis su Instagram parlando dei concorrenti dell’Isola dei Famosi – dell’Isola dei Famosi… No, non andrò! Non vado, tranquilli! Mi ha chiamato anche mio padre per chiedermi di questa cosa. Ero scioccata! Ma cosa stai dicendo? E quindi no, ecco!”. Una risposta chiarissima alle voci di corridoio che si erano rincorse in questi mesi e che hanno avuto come protagonista proprio lei, l’ex di Uomini e Donne che dopo il Grande Fratello Vip è all’apice della sua carriera e sta vivendo una bellissima storia d’amore con Irama.

Concorrenti Isola dei Famosi 2019, Giulia ha detto la verità?

In realtà non è detto che Giulia sia stata sincera: potrebbe magari essere intenzionata a nascondere la sua partecipazione al reality show fino a quando non inizierà. Alessia Marcuzzi in effetti ha dichiarato che il cast dell’Isola dei Famosi 2019 è al completo e che è stato già deciso tutto: è possibile quindi che la De Lellis debba mantenere l’assoluto riserbo. È difficile credere tuttavia che l’ex di Andrea Damante, recentemente al centro dell’attenzione per alcune chiacchieratissime foto con Irama, abbia voluto tirare in ballo il papà per dire una bugia ai fan. Ad ogni modo staremo a vedere: L’isola dei Famosi 2019 inizierà presto e vedremo se la Web influencer naufragherà.

Isola dei Famosi 2019 cast: Giulia assente per Irama a Sanremo?

Certo è che rema contro questa ipotesi il fatto che Irama farà Sanremo e che stando all’Isola Giulia perderebbe un pezzo importante della carriera del suo nuovo amore (e di amore si tratta, viste le ultimissime sul loro conto). Ci sono tante ragioni che ci spingono insomma a credere che Giulia sarà una concorrente dell’Isola 2019 così come ci sono ragioni che ci spingono verso altri pensieri. Cosa succederà? Vedremo. I concorrenti comunque sono super e l’ultimo nome ci ha convinto davvero. La presenza di Giulia quindi è tutt’altro che vitale per la riuscita del reality. Lo speriamo almeno.