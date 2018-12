Isola dei Famosi 2019 cast: Demetra Hampton concorrente, presenti ex Gf e U & D

Cast Isola 2019: tra i concorrenti anche Demetra Hampton

Continuano a circolare notizie sul cast dell’Isola dei Famosi 2019 e sui concorrenti che parteciperanno alla gara. Grazie a Tvblog oggi possiamo darvi alcune conferme e svelarvi un nome di cui non si era mai parlato sinora. A chi facciamo riferimento? A Demetra Hampton, nota per essere stata uno dei principali personaggi dei fumetti Valentina di Guido Crepax. Una scelta che dunque va contro la logica dell’usato sicuro e che potrebbe dare soddisfazioni agli autori e ad Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi 2019, concorrenti dal Gf e da Uomini e Donne

Tvblog ha anche confermato i nomi di Paolo Brosio e Riccardo Fogli aggiungendo quello della splendida e all’epoca chiacchieratissima Marina La Rosa. Il suo nome era già trapelato diverso tempo fa ma mai come certo: l’ex gieffina insomma può ritornare nel mondo dello spettacolo con uno dei programmi di punta di Mediaset. E non pensate che sia finita qui con il cast dell’Isola 2019: tra i concorrenti infatti pare ci sarà anche un volto noto di Uomini e Donne! E no: non si tratta di Giorgio Manetti.

I concorrenti dell’Isola sono stati già tutti scelti: il cast è al completo

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è attesissima da tutti dopo il flop del Gf Vip; si tratta in effetti di uno show che dovrà dimostrare di saper fare bene dopo l’insuccesso del reality Vip dovuto a un cast che non ha interagito per niente. I concorrenti dell’Isola sono stati già tutti scelti, e quelli confermati ci piacciono (tranne Riccardo Fogli che non capiamo quali dinamiche possa creare): speriamo non siano un buco nell’acqua. Il programma infatti è uno dei più interessanti di Mediaset e ripetere gli stessi errori del passato dimostrerebbe senz’altro ingenuità o peggio ancora cecità. E voi siete pronti per quest’edizione?