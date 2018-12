Ignazio Moser interviene dopo le parole di Giulia De Lellis: post per Andrea Damante

Ignazio Moser scrive ad Andrea Damante: un post rassicurante

Il post di Ignazio Moser per Andrea Damante dopo la polemica sollevata da Giulia De Lellis avrà senz’altro un sapore dolcissimo per l’ex tronista, visto che giunge in un periodo molto delicato per lui. In effetti nessuno si aspettava che Giulia avrebbe confessato tutto e che nel resoconto del suo 2018 sarebbe sbucato un riferimento indiretto al motivo per il quale si sono lasciati. Questo almeno è ciò che noi e mezzo Web abbiam capito: vedremo se ci siam sbagliati tutti o se i fatti stanno realmente così. Ad ogni modo Ignazio non è intervenuto sulla faccenda, anche perché si tratta di una situazione piuttosto delicata, ma ha voluto manifestare tutta la sua vicinanza ad Andrea mentre è in vacanza a Madonna di Campiglio in Trentino con lui, Cecilia Rodriguez e altri amici.

Ignazio e Andrea, un’amicizia “nata per caso” diventata “amicizia vera”

Le parole di Ignazio sono davvero molto belle: “Un’amicizia nata per caso – così inizia Moser – un’amicizia nella quale tanti non credevano, un’amicizia che va ben oltre quello che si vede e quello che tutti pensano, un’amicizia vera!”. Si tratta insomma di un sentimento puro che lega Andrea e Ignazio da molto tempo; d’altra parte basta guardare le foto pubblicate su Instagram per accorgersi che i due sono grandi amici. E non si tratta neanche delle prime belle news che riguardano Moser: quest’ultimo infatti stanotte ha sorpreso Cecilia con un gesto che avrà emozionato senz’altro anche tutti i fan della coppia.

Ignazio e la vita in Trentino: con Cecilia e Andrea divertimento assicurato

Lo stesso gesto che ha mandato in visibilio le fan di Francesco e Giulia nella giornata di oggi: l’ex della Rodriguez, che non può che tornarci in mente quando parliamo di Ignazio, ha fatto un gesto eclatante per la Salemi, e in molti avranno senza dubbio reagito con sorpresa. Un po’ come quando qualche giorno fa Ignazio ha perso Cecilia per le strade del Trentino. Tra una dichiarazione d’amore e una dedica d’amicizia, tra smarrimenti e sciate e molto altro ancora non si può dire insomma che Ignazio non se la stia spassando. Vi lasciamo al post che ha scritto ad Andrea e a quello che quest’ultimo ha pubblicato sulla sua pagina Instagram: