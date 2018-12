Francesco Monte e Giulia Salemi, lui si supera: il gesto che nessuno si aspettava

Francesco Monte e Giulia Salemi, una storia d’amore su cui nessuno avrebbe scommesso

La storia d’amore di Francesco e Giulia è arrivata a Capodanno, altro che fine tra Natale e Santo Stefano! Ed è arrivata anche perfettamente a questo punto, cioè senza che si parlasse di crisi o rotture. Sì, sappiamo bene che è passato ancora troppo poco tempo; se pensate però al fatto che nessuno avrebbe mai scommesso sui due concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 ogni settimana in più di storia è senz’altro un piccolo tassello. E poi, diciamocelo, Francesco ci sembra molto preso da Giulia a differenza di ciò che avevano notato nella casa. Ma veniamo subito al dunque.

Francesco e Giulia festeggeranno il Capodanno assieme a Taranto

Nessuno si aspettava che Francesco lo avrebbe fatto, e invece è successo davvero: sono bastate delle settimane dall’uscita dalla casa per convincere Monte a ospitare Giulia a casa sua. Dalle ultime storie Instagram, in cui si vede un innamoratissimo Francesco baciare la sua Giulietta, apprendiamo infatti che lei è a Taranto. Non sappiamo se andranno a un veglione e staranno con amici oppure se festeggeranno a casa. Fatto sta che la presenza di Giulia a Taranto per il Capodanno la dice davvero lunga sulla sua importanza per il bel tarantino. E pensare che già l’ultima volta le parole di Giulia su Francesco ci avevano parecchio sorpreso.

News Monte e Salemi: il futuro della coppia è roseo

E non è neanche la prima volta che accade qualcosa di sorprendente tra i due, soprattutto se pensate alla bellissima sorpresa di Natale che ci ha fatto vedere Francesco sotto un’altra luce. E lo stesso potremmo dire di Ignazio e Cecilia che – come ben sapete – non possono che tornare in mente se si parla di Monte: avete letto cos’ha fatto lui per Cecilia? Il futuro di tutte queste coppie ci sembra roseo attualmente, ed è bello vedere, soprattutto nel caso di Francesco, che la vita va avanti e ci dà sempre la possibilità di ricominciare.