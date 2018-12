Cecilia e Ignazio, nella notte un gesto inaspettato: la coppia sorprende tutti

Ignazio e Cecilia news, la coppia continua felice la sua storia d’amore

Cecilia e Ignazio sono la coppia più felice del mondo in queste festività natalizie. A ridosso del Capodanno i due continuano ad essere felici e a vivere la loro storia d’amore come se fosse ancora il primo giorno. Ricordiamo ancor oggi le difficoltà che ebbero dopo il presunto scandalo dell’armadio e dopo il chiarimento con Francesco Monte e invece tutto è andato per il meglio. Sono davvero tanti i gesti che ce lo fanno pensare e sono altrettante le situazioni che ce lo confermano: Ignazio e Cecilia si amano davvero.

News Ignazio e Cecilia, il gesto d’amore nella notte

L’ultimo gesto è avvenuto di notte, e vede Ignazio e Cecilia ballare assieme mentre lui le fa una bellissima dichiarazione d’amore; tra le storie Instagram infatti Ignazio le ha scritto “Quanto la amo”, e lei ovviamente, da argentina doc, ha continuato a ballare estasiata. Non è la prima volta che Ignazio si sbilancia in questo modo: tutti ricordiamo ad esempio la sorpresa di questi giorni oppure l’ultima rivelazione di lei che, a dire il vero, ci ha sorpreso più di ogni altra cosa. Sono stati giorni ricchi di novità, conferme e tenerezza infiniti che hanno senza dubbio soddisfatto la curiosità dei fan.

Cecilia e Ignazio, un amore ricco di sorprese

Tante sorprese insomma nella vita di Cecilia che solo ieri chiedeva aiuto per quello che le stava accadendo mentre Belen era via. La Rodriguez junior può dirsi soddisfatta e può davvero guardare al futuro con gioia e spensieratezza, anche grazie al suo Ignazio che non perde occasione per ricordarle quanto il suo amore per lei sia sconfinato. A quando il matrimonio e i figli? Ovviamente vi terremo aggiornati!