Cecilia e Ignazio oggi: lei si perde dopo baci e coccole, Belen Rodriguez va via

Cecilia e Ignazio felici insieme, le vacanze in Trentino: tutte le news

Continua la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e lo fa a gonfie vele nonostante i pettegolezzi, le voci su presunte crisi e molto altro ancora. I due ex del Grande Fratello Vip, più conosciuti la prima per essere la sorella di Belen il secondo per essere il figlio di uno sportivo, stanno vivendo al meglio queste festività natalizie. A dimostrarlo gli ultimi post di Instagram pubblicati dall’uno e dall’altra che sono in vacanza in Trentino. I giorni passano in fretta ma i ricordi di un periodo così bello non passeranno mai: su Instagram infatti si vede Cecilia sbaciucchiarsi Ignazio e lui pronto a farle le coccole che le spettano (con il cane a guardare entrambi).

I post di Cecilia e Ignazio: lei si perde in Trentino

Una scena da super coppietta insomma che mette come sempre a tacere coloro che dicono che entrambi stanno insieme solo per soldi. “Buenos dias! Sapete dove andiamo oggi? Oggi andiamo in montagna”, queste le parole di Ignazio nella sua storia Instagram, ignaro del fatto che la sua Cecilia un po’ di tempo dopo si sarebbe persa: “Un argentina persa nel Trentino! Se qualcuno mi vede per la strada persa mi può fermare e dare qualche indicazione per tornare a casa da Ignazio”. E pensare che solo qualche giorno fa Cecilia ha ricevuto una sorpresona che ha davvero spiazzato i suoi follower: adesso invece si ritrova persa nel Trentino! Chissà se in questi giorni di nevicate avrà avuto modo di dare un’occhiata a quella cosa che dimentica sempre e di cui ha parlato qualche giorno fa…

Cecilia e Ignazio innamorati, Belen Rodriguez lascia l’Italia

Intanto Belen Rodriguez ha lasciato l’Europa una decina di ore fa, come potete ben vedere tra le sue storie Instagram, salutando tutti i suoi fan. Si tratta di un allontanamento temporaneo, chiaramente, visto che in Italia Belen ha tutta la sua vita. Non sappiamo se le due passeranno il Capodanno divise ma ne dubitiamo altamente, se pensate al fatto che stanno sempre insieme, soprattutto in questi momenti. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più saremo qui ad aggiornarvi!