Cecilia e Ignazio news, la rivelazione di lei: “A volte mi dimentico di questo”

Ignazio e Cecilia oggi, la coppia innamoratissima nelle festività natalizie

Cecilia e Ignazio sono senz’altro una delle coppie più sorprendenti del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti dentro la casa e hanno fatto molto discutere perché lei – come ben sapete – era fidanzatissima con Francesco Monte. Si pensava che la loro storia fosse destinata a durare il tempo di un battito di ciglia ma così non è stato: Cecilia e Ignazio stanno insieme da moltissimo tempo, il gossip li voleva persino sposi a breve, e non c’è mai stata aria di una crisi. Insomma se è vero che il modo in cui questo amore è nato non è dei migliori non si può dire che il modo in cui sta procedendo sia tra i peggiori. Anche a giudicare dalle festività appena passate infatti Ignazio e Cecilia sembrano amarsi come prima, anzi più di prima. L’ultima conferma peraltro viene proprio da lei.

Il tatuaggio di Cecilia e Ignazio: “Ogni volta che lo vedo il mio cuore sorride”

Su Instagram infatti Cecilia ha pubblicato una foto davvero bella che raffigura un tatuaggio altrettanto carino. La dedica è chiara: “A volte mi dimentico di questo – questa la frase della sorella di Belen –, ma ogni volta che lo vedo, il mio cuore sorride di felicità”. Una bellissima frase che avrà fatto senz’altro piacere a Ignazio che intanto in qualche storia successiva si mostra mentre sbaciucchia il suo cagnolino. Non è peraltro l’unica bella storia che è stata pubblicata su Instagram dalla Rodriguez: verso Natale infatti la ragazza ha mostrato a tutti una cosa molto importante che lega profondamente lei e il suo Ignazio. Non si può dire insomma che le cose tra i due stiano andando male, e di questo ne siamo felicissimi. Anche Francesco Monte peraltro sembra aver trovato la sua serenità adesso, e le ultime news su lui e Giulia Salemi lo confermano chiaramente.

Le news su Cecilia e Ignazio: la coppia sempre più felice tra sorrisi e risate

Cecilia aveva fatto molto preoccupare per le sue condizioni di salute ma, a quanto pare, si è trattato di un falso allarme e abbiamo un po’ tutti ingigantito la notizia, anche perché la Rodriguez era stata poco loquace al riguardo. Adesso per fortuna sta andando tutto per il verso giusto e di notizie di questo genere non ce n’è proprio traccia. E la speranza è che continueremo a scrivere solo di Cecilia e Ignazio, e non di altro. Intanto vi lasciamo al post che lei ha condiviso su Instagram che li vede assieme davanti all’albero di Natale: