Giulia e Irama, annuncio misterioso tra baci e coccole: la rivelazione della De Lellis

Irama e Giulia De Lellis, la storia d’amore continua sui social

Giulia e Irama sono tra le coppie Vip più chiacchierate del momento per tanti motivi. Lei infatti è l’ex di Andrea Damante, e si sta rifacendo una vita dopo essersi lasciata con lui puntando moltissimo anche sulla propria carriera; lui invece è il vincitore di Amici 2017 che nessuno si sarebbe mai sognato di vedere accanto alla web influencer. Oggi i due sono più innamorati che mai e spesso lo dimostrano anche con storie Instagram tenerissime come quella di stanotte. Non avete visto niente? Vi aggiorniamo subito perché queste storie sprizzano amore da tutti i pixel.

Giulia e Irama affiatatissimi nella notte: tre storie Instagram che piacciono

Giulia De Lellis ha pubblicato tre storie su Instagram in cui dice di essere molto stanca per la vita che fa con Irama e che forse era meglio “quando faceva la web influencer“. Tutto in tono molto scherzoso ovviamente, visto che dagli occhi di lei e dalle parole e dall’atteggiamento di lui sembra che i due stiano benissimo insieme. D’altra parte non c’è molto da meravigliarsi se pensate al fatto anche la carriera non sembra dar loro preoccupazioni, anzi l’ultima volta la De Lellis ha spiazzato tutti con un annuncio importantissimo al riguardo. Lo stesso si può dire di Irama che col suo CD Giovani sta sbancando.

Irama e Giulia news, il mistero della De Lellis: “Abbiamo fatto tante cose ma non possiamo dire cosa”

Le storie pubblicate da Giulia insomma confermano quanto già sapevamo. E non solo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che rivedremo presto in televisione, ha anche fatto capire che c’è qualcosa in serbo per i fan. Vi postiamo il messaggio completo tratto dalla storia: “Ragazzi, voi non potete capire ma noi veniamo da un viaggio veramente pesante di ‘sole’ sette ore. Oggi abbiamo fatto veramente tante cose ma non possiamo dire cosa. Ho fatto una quantità di concerti che ho perso il conto, era meglio quando facevo l’influencer. Volevo dirvi che sono viva, vengo solo da un tour de force“. Nessuna risposta quindi all’ultimo post di Ignazio Moser per Andrea Damante dopo le polemiche sul presunto tradimento, ma solo uno sguardo al futuro: Giulia De Lellis e Irama sono inarrestabili.