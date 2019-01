Giulia e Irama, dopo le coccole l’annuncio che sorprende: la De Lellis al settimo cielo

Giulia De Lellis e Irama, una coppia affiatata

Giulia De Lellis e Irama continuano ad essere una coppia affiatatissima e le ultime storie pubblicate da entrambi ce lo confermano ancora una volta. I due infatti ignorano le malelingue e le accuse di chi non crede alla loro storia d’amore e non si sono fatti neanche colpire dalla presunta polemica scatenata da Andrea Damante. Si può dire con certezza insomma che Giulia e Irama sono ancora una coppia affiatata e che entrambi stanno vivendo un periodo d’oro; vi ricordiamo infatti che lui sta andando benissimo col suo album Giovani e che lei è all’apice della sua carriera da imprenditrice digitale. Ne abbiamo avuto la prova proprio qualche minuto fa.

Le soddisfazioni di Giulia De Lellis su Instagram: il post che sorprende

Giulia infatti ha annunciato a tutti che la sua collezione sta andando a ruba e che alcuni pezzi sono persino sold out. “Backstage a modo – questo il messaggio pregno di soddisfazione dell’ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne – di uno shooting pazzesco. Vi porto dietro le quinte! Grazie immensamente perché siamo già #soldout con un modello che a quanto pare vi è piaciuto da pazzi. Sono rimasti invece pochissimi pezzi di tutti gli altri, che dire… Siete una forza, anzi, insieme siamo una forza”. Nessun nuovo messaggio per Andrea Damante insomma, a cui invece ha scritto Ignazio Moser dopo la polemica scoppiata nelle festività. Un post che nessuno si aspettava, molto più sorprendente, a dire il vero, di quello appena pubblicato da Giulia.

Il futuro di Giulia e Irama: un 2019 ricco di soddisfazioni

Se da una parte si è molto parlato del rapporto tra la De Lellis e Andrea, dall’altra non si può dire che non si è parlato tantissimo di Irama. Uno degli ultimi messaggi di Giulia in effetti aveva davvero commosso i fan che da sempre la seguono e confermato, di conseguenza, che la sua storia d’amore sta andando benissimo. Qualche ora fa Irama ha anche pubblicato tra le sue Instagram stories uno scatto che lo vede sdraiato assieme a lei con la mano sul suo volto: uno scatto intimo che avrà senz’altro conquistato i fan. Un po’ come le ultime notizie sulla sua carriera: pare infatti che la De Lellis sarà tra le protagoniste della prossima stagione televisiva. Tanti auguri a Giulia e Irama per questo nuovo anno insomma, e che sia ricco di soddisfazioni!