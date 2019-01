Andrea Damante, tatuaggio speciale: c’entra Giulia De Lellis? Significato e foto

Nuovo tatuaggio di Andrea Damante: Giulia De Lellis c’entra qualcosa?

Il nuovo tatuaggio di Andrea Damante non è passato inosservato. In un periodo in cui è stato attaccato dalle fan di Giulia De Lellis per via di quel presunto (e mai confermato) tradimento, fa riflettere quello che ha deciso di imprimere sulla sua pelle… e il suo messaggio! La parola “alive” (vivo) non è scritta a caso: nonostante le critiche ricevute, gli insulti gratuiti e le accuse infondate nei suoi confronti, Andrea Damante continua a restare in piedi. Sulle sue gambe. Senza l’aiuto di nessuno. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha avuto nessuna relazione seria dopo quella con Giulia De Lellis. Single. E combatte da solo! Ha deciso di vivere questo 2019 pensando solo a sé stesso e mantenendo intatta quella spensieratezza che credeva di aver perso.

Andrea e Giulia news, il tatuaggio ricorda il viso della fashion blogger?

L’ultima reazione di Andrea alle parole di Giulia è stata chiara. Ha deciso cosa fare ogni volta che qualcuno lo tira in ballo senza che lui voglia ballare! Ma molti fan dei Damellis sono ancora convinti che Andrea pensi e ripensi alla sua ex fidanzata e il tatuaggio sul braccio sarebbe il segno inequivocabile che non l’abbia davvero dimenticata, visto che, secondo loro, il viso dipinto della donna somiglierebbe a quello di Giulia. Sì, se si usa molta fantasia!

La verità su Giulia e Andrea dopo la rottura

La verità è che Andrea Damante non vuole più parlare della sua ex. Si sono rifatti una vita. Amen. Andrea è “vivo” nonostante le critiche feroci, ma anche Giulia e Irama resistono bene: avete saputo dell’ultima polemica che è scoppiata sul rapper? Nonostante non siano più una coppia, i Damellis fanno ancora tanto parlare di loro: Giulia, per esempio, ha fatto delle nuove confessioni sul suo Grande Fratello Vip. Quale segreto ci rivelerà la prossima volta? Qualcosa che riguarda il suo ex fidanzato?