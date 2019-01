Giulia De Lellis, confessione notturna sul Gf Vip: “Avevo dimenticato questa cosa”

Giulia De Lellis riparla del Gf Vip: ritorna la polemica con Alfonso Signorini

Giulia De Lellis si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Dopo aver fatto riferimento al motivo per cui la sua storia con Andrea Damante sarebbe finita, adesso ha voluto rispondere ad Alfonso Signorini… riguardo a cosa? Ai libri che ha letto! Al Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis aveva confessato di non aver letto alcun libro perché ritiene questa un’attività troppo noiosa; Signorini l’aveva bacchettata, sottolineando l’importanza della cultura. Questa notte la fashion blogger ha voluto riaprire l’argomento attraverso delle Instagram stories.

Il messaggio di Giulia De Lellis e il riferimento a un fatto accaduto al Gf Vip

“Questa cosa scioccherà molti di voi, ma è un momento della mia vita che avevo completamente rimosso. Io ho mentito! Perché io ho detto che non ho mai letto un libro. In realtà ne ho letti due”. Questa è la risposta, a distanza di quasi due anni, ad Alfonso Signorini. I libri che ha letto sono Il piccolo principe e The little pink book. Ma poi ha ribadito: “Ho il problema della lettura. Un po’ mi annoia”. Come se non bastasse, ha anche risposto a tutti coloro che hanno criticato lo smalto e il trucco esagerato di Irama! L’hanno tempestata di messaggi e per questo ha dovuto necessariamente rispondere: “Gliel’ho messo io lo smalto. Ma chi ha la fortuna di avere un fidanzato che mette lo smalto?”.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, mai più frecciatine?

Anche questa volta Giulia De Lellis non ha lasciato correre le polemiche, anzi, si è spinta oltre parlando di un fatto accaduto durante la seconda edizione del Gf Vip. Da quel Grande Fratello, sono cambiate molte cose e adesso la De Lellis ha lanciato delle frecciatine al suo ex Andrea Damante e quest’ultimo ha preso una decisione che in pochi si sarebbero aspettati: la sua scelta sta facendo ancora molto chiacchierare!