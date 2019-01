Andrea Damante: Giulia De Lellis? Solo un ricordo, ora reagisce così

Uomini e Donne, Andrea e Giulia news: l’ultima decisione dell’ex tronista

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono un capitolo chiuso? L’ex tronista di Uomini e Donne preferirebbe non parlare più della sua vecchia fiamma. Ormai si sono detti tutto. E adesso lo ha fatto capire pubblicando un messaggio su Instagram che non ha bisogno di molte interpretazioni. Si è ritornati a parlare di questa ex coppia di Uomini e Donne per via dell’implicito riferimento a un tradimento che avrebbe subìto Giulia. I gossippari hanno così spostato l’attenzione da Irama e Giulia ad Andrea e Giulia. E si sono susseguiti giorni in cui ci sono stati velati messaggi da ambedue le parti. Questa volta, però, Andrea ha voluto mettere un punto sulla questione. Ormai ha voltato pagina ed è felicissimo così.

Il messaggio di Andrea Damante: dopo Giulia De Lellis, pensa solo a sé stesso

“Smile more. Smile every time you can. Spread positivity cause positivity always wins. I swear it’s even funny how it can honestly be a key for success. It ALWAYS wins”. Da questa frase pubblicata da Andrea Damante su Instagram si evince che ora come ora vuole solo sorridere e trasmettere la sua positività a chi davvero gli vuole bene. Lo avevamo già capito dalla sua reazione alle ultime parole su di lui dette da Giulia De Lellis… I suoi fan hanno apprezzato molto il messaggio di Andrea, consigliandogli di non lasciarsi ferire da nessuno: “Il sorriso è l’arma più potente che ci sia e tu ne hai uno bellissimo. Sorridi alla vita, che essa ti riserverà tanta felicità”; “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”; “Ci hai donato uno scatto con un pensiero bellissimo! Sorridi a ogni ostilità”.

Uomini e Donne gossip: cosa succederà (ancora) tra Giulia e Andrea?

Mentre Andrea Damante ha deciso di non parlare mai più di Giulia De Lellis, quest’ultima ha svelato dei segreti sulla sua edizione del Grande Fratello Vip. Avrà qualcosa da raccontare anche l’ex tronista? O magari su Uomini e Donne, la trasmissione che gli ha permesso di conoscere Giulia. A proposito di U&D: avete letto il lungo sfogo di Mara Fasone? Adesso è scoppiata e ha detto tutto quello che pensa!