Uomini e Donne, Mara Fasone non sta più zitta e si lascia andare a un grande sfogo

Uomini e Donne news, Mara Fasone vuota il sacco: basta attacchi

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Mara Fasone continua a essere bersagliata da continui attacchi da persone non famose e da quegli influencer sempre intenti a dimostrare “qualcosa” sul suo conto. Deianira Marzano è tra questi. Ha scritto diversi messaggi sull’ex tronista, con la quale ha avuto anche uno scambio di battute tramite chat privata. Il loro confronto è però durato poco perché La Terribile non avrebbe potuto accettare una giustificazione di più da parte della Fasone. E cosa ha deciso di fare? L’ha bloccata, provocando una forte reazione di Mara Fasone.

Mara Fasone contro Deianira: il confronto

Tutto è iniziato quando Deinarina ha confermato le voci secondo cui Mara Fasone avrebbe pernottato in un hotel di Montecarlo con un uomo più grande di lei. Mara, a questo punto, ha preferito un confronto privato con l’influencer, che però l’ha messa a tacere bloccandola. Ecco qual è stata la reazione di Mara di Uomini e Donne su Instagram: “Gente che si prende il mio pensiero solo per aumentare i follower e poi dinanzi a un confronto privato in chat mi blocca. Forse non sai affrontare ma solo abbaiare! Sono indignata da tanta schifezza”.

Uomini e Donne oggi, Mara Fasone duramente criticata da Deianira: la scoccata finale!

Dopo aver svelato cosa ha fatto davvero Lara Zorzetto dopo Temptation Island col suo nuovo fidanzato, Deianira ha attaccato Mara. E ha spiegato i motivi per cui l’ha bloccata su Instagram: “Ho bloccato Mara Fasone per il semplice motivo che mi inviava ripetuti messaggi e al centesimo ho detto: ‘Se continui a scrivermi ti blocco’, perché non intendevo essere infastidita con continui sproloqui in privato. Stamattina nelle mie stories ho semplicemente confermato quello che è già noto sul Web. Per il resto in privato mi dedico ai miei fan”. E infine la scoccata finale: “Se fate fesse intere redazioni, figuriamoci se non provate a fare fessi pure noi! Per cui ascoltare inutili giustificazioni anche no”. Mara Fasone continua a rispondere a chi la critica, proprio come stanno facendo Sossio e Ursula, che adesso sono stati travolti da un’altra polemica!