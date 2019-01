Ursula e Sossio, scoppia la polemica: “Stop! Insulto chi mi insulta”

Uomini e Donne news, Sossio e Ursula di nuovo attaccati: perché restano a Uomini e Donne se si amano?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno davvero insieme. Non ci sono più dubbi su questa coppia, soprattutto dopo l’ultimo messaggio scritto dal calciatore: “Oggi 10 mesi di te e di me”. Allora perché continuano a restare a Uomini e Donne? Questa è una domanda che si sono posti i fan della coppia: se si considerano fidanzati a tutti gli effetti, non c’è motivo di restare nel programma… Qualcuno, però, si lascia andare di più e scrive parolacce che mandano su tutte le furie Sossio. Che non riesce mai a trattenersi e lo ha spiegato bene rispondedo ad alcuni follower che gli hanno consigliato di non cedere alle provocazioni.

Fan contro Sossio Aruta: basta parolacce!

Sossio ha fatto ben intendere di essere innamorato pazzo di Ursula. Durante la pausa di Uomini e Donne, hanno passato tanto tempo insieme e anche l’ultimo dell’anno. L’augurio che si fa è quello di passare un magnifico 2019 con lei: “Sorrido a questo nuovo anno. Sorrido a te e solo ed esclusivamente a te”. Pochi giorni fa Sossio e Ursula sono stati presi di mira da alcuni detrattori per un preciso motivo e adesso è successo lo stesso. I fan, però, hanno cercato di dare un consiglio a Sossio: “La cosa più brutta è vedere le tue risposte agli insulti. Non scendere ai loro livelli, Sossio! Sorvola, sii superiore a chi nella vita sa solo denigrare e provocare”; “Sossio, perché rispondi agli insulti? Fai il superiore. È brutto leggere come rispondi con le parolacce, specialmente alle donne”.

La risposta di Sossio di Uomini e Donne

La risposta di Sossio di Uomini e Donne non è tardata ad arrivare e, attraverso un copia-e-incolla, ha risposto a tutti i follower: “Insulto chi mi insulta. Io ragiono così. Stop”. Sossio deve ancora raggiungere un traguardo importante con Ursula (quello raggiunto invece da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo). La loro storia non è ancora matura. Ma potrebbero riuscire a farla funzionare. Proprio come hanno fatto Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, un’altra coppia molto seguita di Temptation Island.