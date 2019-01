Sossio e Ursula news, volano parolacce e i fan si ribellano

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, fuori da Uomini e Donne scontri con i follower

Lo sappiamo bene tutti. Sossio Aruta non ha peli sulla lunga e, se qualcuno lo attacca gratuitamente, risponde a tono. Adesso è stato attaccato da alcuni detrattori che gli hanno sparato contro delle parolacce che al cavaliere di Uomini e Donne hanno irritato parecchio. Soprattutto perché riguardano le sue ultime scelte, riguardano la sua decisione di riprovarci con Ursula. Dopo il terzo commento negativo rivolto contro di lui e contro la sua storia d’amore (se di amore questa volta si può realmente parlare), Sossio non si è trattenuto e ha risposto utilizzando anche lui la stessa arma degli hater.

Uomini e Donne gossip, Sossio non si frena e attacca tutti!

“Sei stata paparazzata! Mamma mia, quant si bell, ammor mi”. Questa è la dedica (mezza napoletana) che Sossio ha fatto per la sua Ursula. Ha pubblicato una foto su Instagram in cui si guardano teneramente; una foto presa di mira anche da alcuni detrattori, così come è successo pochi minuti fa ad Andrea Damante (un altro protagonista delle news di Uomini e Donne), dopo la decisione a sorpresa che ha preso su Giulia De Lellis. Se Andrea non ha sparato parolacce, lo stesso non si può dire di Sossio. E alcuni suoi fan si sono ribellati.

Ursula e Sossio presi di mira e i fan si ribellano per alcune parole

Questi sono i messaggi dei follower dopo aver assistito ai diversi diverbi tra Sossio e alcuni hater: “Come al solito sai solo offendere. Troppo semplice accettare solo i complimenti. Sei veramente molto maleducato e arrogante”; “Sossio, ti piace metterti in mostra ma non ti va bene accettare la verità: sei solo un maleducato!”; “Uscite dal programma e date spazio ad altri”. Parolacce a parte, stiamo aspettando il matrimonio di Ursula e Sossio come quello di Luca e Ivana (una loro foto ha fatto impazzire i fan!). Il 2019 potrebbe essere l’anno delle nozze di alcune coppie di Uomini e Donne? Anche Marco Fantini e Beatrice Valli potrebbero sorprenderci!