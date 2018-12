Marco Fantini sorprende con la figlia: “Le ho chiesto di sposarmi”

Uomini e Donne news, Marco e Beatrice vicini al matrimonio?

Marco Fantini e Beatrice Valli si sposeranno? Sì. Un giorno… Non hanno ancora deciso quale sarà la data del matrimonio, ma in futuro sicuramente convoleranno a nozze. Un passo importante che entrambi vorrebbero fare. Ora un messaggio scritto dall’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram ha fatto impazzire i suoi fan: sembra proprio che abbia deciso di prendere come sua sposa Beatrice. Sembra! Ma bisogna prestare attenzione alla foto per capire il vero senso di quello che ha scritto. E c’entra in tutto questo sua figlia, la piccola Bubi, con la quale Marco compare in diverse foto pubblicate su Instagram.

La simpatica proposta di matrimonio di Marco Fantini

“Le ho chiesto di sposarmi… lei ha risposto così”. Marco Fantini ha pubblicato una foto tenerissima con Bubi che gli dimostra tutto il suo affetto. Se qualche fan ha apprezzato tantissimo lo scatto, qualcun altro invece è rimasto deluso. Il motivo? Desiderava che quella proposta di matrimonio fosse fatta a Beatrice! Ecco quali sono stati i messaggi più frequenti sotto alla foto di Marco e sua figlia: “Non avevo fatto caso alla foto. Ho solo letto la descrizione. Pensavo fosse giunta l’ora, Beatrice. Poi ho visto Bubi e ho perso le speranze”; “Ma lo hai chiesto alla donna della tua vita sbagliata!”; “Chiedilo alla Bubi più grande”; “Lo hai chiesto alla tua principessa, quella delle favole. Poi arriverà la donna reale, quella della tua vita. È una delle più belle fotografie che abbia mai fatto, dove si coglie l’amore non tanto in un bacio, ma in un abbraccio”.

Il futuro di Beatrice Valli e Marco Fantini

Tra i progetti futuri di coppia di Marco e Beatrice di Uomini e Donne c’è senza dubbio il matrimonio. Hanno formato una bellissima famiglia e potrebbero fare prima o poi il grande passo. Magari questa è una velata proposta di matrimonio a Beatrice? I due ragazzi hanno superato diverse difficoltà e sono pronti quindi a prendere importanti decisioni, proprio come un’altra coppia del dating show, quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che hanno dimostrato ancora una volta il loro amore superando un momento difficile!